Francisco José Jiménez, economista, sobre los lastres a la natalidad en Sevilla: "Los salarios medios de los jóvenes no son ejemplo de nada"

La provincia de Sevilla ha perdido casi 80 aulas en el último curso escolar por la falta de niños. En la capital hispalense, las más afectadas son las de Infantil, con un balance negativo de 11 unidades, lo que repercute directamente en los niveles posteriores. De estos datos se deduce que la crisis de natalidad afecta aún más a la ciudad de Sevilla: cada vez nacen menos niños y son menos las familias con hijos en edad escolar que residen en ella. Pero ¿qué factores han influido en esta situación?

"A los efectos de consolidar una familia aparecen muchas cuestiones de tipo económico", aduce Francisco José Jiménez, vocal de la Junta directiva del Colegio de Economistas de Sevilla. A falta de análisis concretos sobre la población directamente implicado, es decir, las mujeres en edad fértil, el también profesor asociado de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide enumera una serie de factores que hacen de formar una familia una inversión inasumible para los jóvenes adultos de la provincia.

El desempleo entre los menores de 30 años es mayor que en los tramos de edad más altos —el paro juvenil repuntó en enero hasta las 23.400 personas—. Mientras, los que encuentran trabajo, se dan de bruces con un mercado laboral lastrado por la falta de competitividad. "La precariedad laboral va en el perfil de los empleadores, al margen de la modalidad de los contratos: el 92% de las 130.000 empresas de la provincia son pequeñas", arguye Jiménez en conversación con Diario de Sevilla. Esto repercute en salarios bajos que instalan la incertidumbre entre los jóvenes.

"El promedio de las rentas del trabajo en Sevilla no son ejemplo de nada. De hecho, mucho del talento joven se va fuera porque en el exterior les ofrecen muchísimas más y mejores oportunidades de las que tienen aquí. Nos estamos disparando al pie a nosotros mismos", agrega este profesor de Economía.

"La calidad de vida se mide en las expectativas de futuro para la población local"

La capital ha perdido 4.500 habitantes en la última década, mientras que municipios de su área metropolitana como Dos Hermanas ha incrementado en un 8% su población. Esta es una tendencia que Jiménez atribuye en parte a la mayor disponibilidad de vivienda. "Las oportunidades que tienen los jóvenes en el centro de la ciudad son mucho más bajas: pueden elegir entre vivir en un piso de 30 metros cuadrados o formar un hogar en las afueras por el mismo dinero", señala.

Para este economista, el crecimiento demográfico en el cinturón metropolitano ha logrado salvar el talón de Aquiles de una red de Metro totalmente insuficiente. "La calidad de vida en las ciudades se mide por las expectativas de futuro que ofrece a la población local. Si los sevillanos solo vienen de vacaciones porque generan rentas, impuestos y valor añadido en otros lugares, nos estamos haciendo un flaco favor", opina.

"La natalidad es la consecuencia de la mejora en las condiciones de vida"

En cuanto a las soluciones para fomentar la natalidad, Francisco José Jiménez aclara que es preciso tomar decisiones desde diversos ámbitos. "El incremento de la natalidad es, al margen de los factores culturales, la consecuencia de la mejora de las condiciones de vida en un momento determinado" concluye. En este sentido, el economista invita a una reflexión acerca de las políticas públicas de desarrollo de suelo y de las comunicaciones, el dinamismo en los tejidos empresarial y emprendedor o la negociación colectiva. "Los sueldos subirán siempre que las empresas sean competitivas", añade.

Por otro lado, Jiménez reconoce asimismo que los factores coyunturales favorecieron uno de los episodios de incremento de la natalidad más notable de la historia contemporánea, el baby boom. "La apertura económica tras el franquismo supuso el auge del turismo y la llegada de la Revolución Industrial marcaron una etapa de bonanza económica, a pesar de la convulsión política nacional o la crisis del petróleo de 1973, a nivel global", indica.