Los cinco municipios más ricos de Sevilla: todos están en el Aljarafe y tienen una renta per cápita superior a 30.000 euros

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha publicado recientemente la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios, que ofrece una perspectiva general de los niveles de renta de los españoles. Así, los sevillanos disponen de una renta bruta media de 27.697 euros, en base a las 984.881 declaraciones de la renta presentadas para el ejercicio de 2023.

Las rentas del trabajo continúan siendo la principal fuente de ingresos de los sevillanos, con un rendimiento medio de 22.386 euros anuales. Le siguen a continuación las actividades económicas, las rentas inmobiliarias y las rentas del capital mobiliario, por ese orden.

La estadística ofrece asimismo resultados desagregados por municipios a partir de los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística. En este sentido, ¿cuáles son los municipios más ricos de la provincia?

Tomares

Tomares, en el área metropolitana de Sevilla, continúa siendo el municipio más rico de la provincia. Con una población de 25.488 habitantes, su renta bruta media es de 38.953€ —30.443€ después de impuestos—, si bien no logra colocarse entre los 100 más ricos de España. El sueldo medio en Tomares es de 31.997€, mientras que el rendimiento medio del capital inmobiliario se sitúa en 1.822€.

Este municipio es la sede de importantes empresas locales como Aceitunas Jolca, Tomares Industrial Sociedad Cooperativa Andaluza y la Unión Vinícola Alcoholera. El polígono industrial El Machón es su centro económico principal y acoge varias empresas del sector de la construcción.

Espartinas

En segundo lugar, también en la comarca del Aljarafe, se consolida Espartinas, con una renta bruta media de 37.962€. Este municipio de 16.482 habitantes se sitúa en el puesto 128 del ránking nacional. El rendimiento medio del trabajo es de 30.881€ y el del capital mobiliario, 1.833€.

Espartinas cuenta con tres polígonos industriales, los de José Díaz, Los Vientos y Pétalo. Destaca asimismo su sector primario, con 195 hectáreas de cultivos herbáceos, de los cuales 6 son de patata y 75 de girasol, y 1.042 hectáreas de olivares.

Bormujos

Limítrofe con Tomares, Bormujos ocupa el top 3 con una renta media bruta de 34.766€. El salario medio en esta localidad es de 28.539€ y la renta media derivada de los alquileres asciende a 1.790€ anuales.

Bormujos, con 22.970 habitantes, tiene dos polígonos industriales, Almargen al sur y Aceitunillo al norte de la localidad. El municipio dispone de 408 hectáreas de aceituna de mesa, 20 de trigo y 2 de avena.

Valencina de la Concepción

Sin salir del Aljarafe, Valencina de la Concepción tiene una rneta media bruta de 34.172€. El rendimiento medio del trabajo es de 26.683€ y el de los alquileres, 2.122€ al año.

Este pueblo 8.080 habitantes cuenta con el polígono industrial de Matarrubillas en su término municipal, si bien en las proximidades se encuentran otros como La Granja, Navisur y Naviexpo, en los municipios de Camas y Santiponce. En cuanto al sector agrícola, los cultivos estrella son el girasol y el olivo, con 479 y 419 hectáreas, respectivamente.

Mairena del Aljarafe

Finalmente, la capital comarcal se erige como el quinto municipio de la provincia. Mairena del Aljarafe tiene 47.898 habitantes y una renta per cápita de 34.149€. El sueldo medio es de 28.262€ y la renta media de los alquileres, 1.607€ anuales.

Esta localidad cuenta con más de 500 hectáreas dedicadas exclusivamente al olivar de aceituna de mesa. No obstante, el Parque Industrial y de Servicios Alajarafe (PISA) es uno de los principales mtoores económicos del municipio, que reúna empresas del sector audiovisual, además de otras dedicadas al comercio, el motor, la construcción, la hostelería o la actividad inmobiliaria.