Estas son las horas a las que se espera más lluvia en Sevilla este martes

En vísperas de las fiestas navideñas y con el invierno recién comenzado, un nuevo frente meteorológico llega a Sevilla. Este martes 23 de diciembre se espera una jornada marcada por los cielos muy nubosos, que dejarán lluvias generalizadas e incluso tormentas en distintos momentos del día en la capital hispalense.

Así, Sevilla se verá afectada por la influencia de una borrasca que se sitúa entre el este peninsular y la zona de Córcega y Cerdeña. Desde esa posición, y sumada al flujo del anticiclón localizado al oeste, actuará como motor para impulsar aire frío procedente del interior de Europa hacia el sur, favoreciendo la inestabilidad atmosférica en Andalucía occidental.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el martes será el día más inestable de la semana en la capital hispalense:

Hasta las 12:00 horas , la probabilidad de precipitación será del 80% , con posibilidad de tormentas .

, la probabilidad de precipitación será del , con posibilidad de . Entre las 12:00 y las 18:00 horas , el riesgo aumenta hasta el 95% , siendo este el tramo horario con mayor intensidad y persistencia de las lluvias .

, el riesgo aumenta hasta el , siendo este el tramo horario con . De 18:00 a 24:00 horas, la probabilidad desciende al 60%, ya sin tormentas asociadas.

Predicción de lluvias el martes 23 de diciembre / Aemet

En cuanto a los acumulados previstos por horas, AEMET estima 0,5 mm de lluvia a las 10:00 horas, un pico de 0.1 mm a las 13 horas y alrededor de 1 mm a las 19:00 horas. A partir de las 21:00 horas, no se esperan precipitaciones, aunque podrían aparecer nieblas.

Pese a la situación de inestabilidad, no hay avisos meteorológicos activados en la provincia. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con mínimas de 7ºC y máximas que no superarán los 15ºC, valores propios de esta época del año.

Evolución del tiempo en Sevilla para el resto de la semana

El tiempo en Sevilla durante la cuarta semana de diciembre / Aemet

El miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, aún podría dejar precipitaciones durante la mañana, con una probabilidad del 45% hasta las 12 del mediodía, mientras que a partir de esa hora se espera una mejora gradual del tiempo.

Para el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, la situación será más estable. Solo se contempla un 15% de riesgo de lluvia durante la tarde, por lo que, en general, será una jornada tranquila y con escasa probabilidad de precipitaciones.

El viernes 26 volverá a aumentar la inestabilidad, con un 65% de probabilidad de lluvias, lo que podría marcar el inicio de un nuevo episodio de tiempo revuelto.

Ya el sábado 27, los modelos apuntan a la posible llegada de otro frente, que elevaría el riesgo de precipitaciones hasta el 85%, consolidando un escenario claramente inestable. Finalmente, el domingo 28 se espera una situación similar, con una probabilidad de lluvia del 80% durante toda la jornada, lo que prolongaría el ambiente húmedo e invernal durante el último tramo de la semana.