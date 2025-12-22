La Aemet adelanta el tiempo para Nochebuena y Navidad en Sevilla: se espera menos lluvia, aunque con "una importante variabilidad diaria"

La primera semana del invierno atronómico comienza con más precipitaciones de lo normal" en Andalucía, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. En términos generales, una depresión en altura se irá desplazando por la península hasta el final del año, generando un cierta inestabilidad en la región, "aunque con una importante variabilidad diaria".

En el caso de Sevilla, este lunes 22 de diciembre, Día de la Lotería de Navidad, se presenta con cielos nubosos y sin descartar "chubascos débiles y ocasionales", más probables en las sierras hacia el anochecer. Además, podría alcanzarse una "cota de nieve en 700 - 800 metros", que irá aumentando a lo largo del día. Ahora bien, ¿qué tiempo podemos esperar en Nochebuena y Navidad?

Días previos a las fiestas: ¿qué tiempo hará en Sevilla?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan lluvias en la provincia de Sevilla durante los días previos al 24 de diciembre, que irán amainando conforme se acerquen las esperadas celebraciones navideñas. En cuanto a las temperaturas, experimentarán ligeras variaciones, provocando heladas débiles en las sierras el primer día de esta semana.

Así, este lunes 22 de diciembre, los termómetros marcan unas máximas de 15ºC en la capital hispalense o 10ºC en Morón de la Frontera. Mientras tanto, las mínimas son de 3ºC en ambos casos; y bajan hasta 1ºC en Écija, Alanís, Constantina; y 0ºC en Cazalla de la Sierra.

No obstante, la llegada del martes 23 de diciembre supone un leve incremento térmico, marcando ya 7ºC de mínima en Écija y 8ºC en Lebrija o Sevilla. Las precipitaciones irán entonces de débiles a moderadas, con especial importancia en las localidades del norte, como Alanís, Guadalcanal, Constantina o Cazalla de la Sierra, donde también se extenderá la posibilidad de tormentas.

Asimismo, las probabilidades serán más altas durante las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 18:00 horas. En el caso de la capital, la probabilidad será del 95%; un porcentaje que se mantendrá elevado en áreas del este hacia el atardecer. Tal es el caso de Écija, Estepa o Pedrera (90%).

¿Qué tiempo hará en Nochebuena y Navidad?

Tiempo en Sevilla para Nochebuena y Navidad / Aemet

Según la información de la Aemet, las probabilidades de lluvia bajan tanto para disfrutar de la Nochebuena como del día de Navidad. En concreto, la capital espera únicamente un 25% de probabilidades el miércoles 24 de diciembre, a partir del mediodía; porcentaje que descenderá todavía más con la llegada de la siguiente jornada, situándose en el 10% - 5% previsto para el jueves 25.

Aunque todo apunta a que las precipitaciones volverán a intensificarse el viernes 26, esta pequeña tregua permitirá celebrar las dos ocasiones más esperadas con un poco más de estabilidad. La misma tendencia se extenderá por el resto de la provincia, siendo el 25 de diciembre la jornada menos lluviosa de la semana: 10% en áreas del norte, como Alanís o Guadalcanal; y un poco más en el este, 15% - 20% en Écija y Estepa, respectivamente.

Por su parte, las temperaturas empezarán a bajar de nuevo ese mismo día, rozando -1ºC en Cazalla de la Sierra o 0ºC en Constantina y Guadalcanal el viernes 26 de diciembre.