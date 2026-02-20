Emvisesa abre la convocatoria para adjudicar 21 viviendas en Macarena: cómo inscribirse, requisitos y fechas claves del proceso

Las viviendas, situadas en las calles María y La Salle, cuentan con uno a tres dormitorios.

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) ha abierto la convocatoria para la adjudicación de 21 viviendas protegidas en régimen de alquiler en dos de sus promociones más céntricas. En concreto, se trata de 16 viviendas en el residencial La María, situadas cerca de la Ronda de Capuchinos, y otras 5 viviendas del residencial La Salle, también en el distrito de Macarena.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo viernes 27 de febrero a las 14:00 horas y la adjudicación de las viviendas se realizará mediante tres sorteos públicos ante notario. A continuación, se detallan las características de los pisos, los requisitos para inscribirse y sus precios.

Características y precio del alquiler y cupos de las viviendas

Las 21 viviendas se dividen en dos promociones, con las siguientes características y precios:

Residencial La María : seis viviendas de dos dormitorios (una de ellas adaptada), con una renta de 450€ a 530€, según superficie

: seis viviendas de dos dormitorios (una de ellas adaptada), con una renta de 450€ a 530€, según superficie Residencial La María: 10 viviendas de tres dormitorios, con una renta de 530€ a 625€, según superficie

Residencial La Salle : una vivienda de un dormitorio, con una renta de 295€

: una vivienda de un dormitorio, con una renta de 295€ Residencial La Salle: cuatro viviendas de dos dormitorios, con una renta de 420€

En lo que a los destinatarios se refiere, la adjudicación de los 21 alojamientos protegidos se realizará considerando los siguientes cupos:

Una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida en el residencial La María.

en el residencial La María. Una vivienda para víctimas de violencia de género con medidas de protección en vigor.

con medidas de protección en vigor. Una vivienda para unidades familiares con menores a cargo .

. Una vivienda para personas mayores de 65 años.

Una vivienda para personas en situación de dependencia.

10 viviendas para jóvenes menores de 40 años.

menores de 40 años. Seis viviendas del cupo general. Tendrán preferencia los empadronados en Sevilla con una antigüedad mínima de dos años a la fecha de inscripción o de al menos cinco años en cualquier momento anterior; y cuyo puesto de trabajo radique en el municipio.

Cómo inscribirse y requisitos económicos

Los demandantes no deberán estar inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas (RMDVP) en el momento de la inscripción, pero sí en el de la adjudicación. Aquellos que deseen inscribirse por primera vez podrán recibir atención personalizada en los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) de los distritos municipales o en la Oficina del Registro, bajo cita previa a través del teléfono 955 010 010 o la web del Ayuntamiento. Las inscripciones deberán tramitarse a través del formulario correspondientes en la web de Emvisesa.

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía, será necesario acreditar que la unidad familiar dispone de recursos económicos suficientes para llevar una vida independiente con grado adecuado de autonomía. A estos efectos, se considerará que existe suficienia económica cuando el importe destinado al pago del alquiler de la vivienda no supere, con carácter general, el 30% del total de los ingresos de la unidad familiar.

Proceso de adjudicación y fecha de los sorteos públicos

Las fechas clave de la convocatoria son las siguientes:

Plazo de solicitudes: hasta el 27 de febrero a las 14:00 horas

Publicación de la lista provisional: 3 de marzo

Fin del plazo de alegaciones: 5 de marzo

Publicación de la lista definitiva: 9 de marzo

Asimismo, el 11 de marzo se celebrarán tres sorteos ante notario para determinar la adjudicación de las 21 viviendas. La participación en cada uno de los sorteos no será excluyente, sino que deberán seleccionar aquellos para los que cumplan los requisitos en el momento de la inscripción:

Sorteo de una vivienda para víctimas de violencia de género

Soteo de una vivineda adaptada a personas con movilidad reducida

Soteo de 19 viviendas para los demás cupos

En estos sorteos se obtendrá el orden de prelación con el que posteriormente se citará a los solicitantes para la contratación de viviendas. A cada participante se le asignará un número aleatorio para el sorteo y los resultados se publicarán en la web del Registro de Demandantes.