Así es Torre Arenal, el nuevo edificio residencial más alto de Sevilla: viviendas de hasta 620.000 euros

Las obras de Torre Arenal, una de las promociones residenciales que se levantan en el nuevo barrio de Isla Natura, en Palmas Altas, encaran su recta final. Promovida por Metrovacesa, con una inversión total de 20,5 millones de euros, y diseñada por Ámbito Arquitectura y construida por SANJOSE Constructora, esta promoción se convertirá en el edificio residencial más alto de Sevilla, redefiniendo el skyline de la ciudad.

Con 60 metros de altura, la torre superará a las Torres de la Buhaira (57 metros) y se alzará como un nuevo hito vertical en el sur de Sevilla. Su distribución escalonada y la diferenciación volumétrica de sus fachadas buscan aportar dinamismo visual a la silueta urbana hispalense, especialmente en el emergente sector de Palmas Altas.

Según la última actualización difundida a finales de enero por el equipo proyectista, los trabajos avanzan “con paso firme”. La envolvente del edificio ya ha sido finalizada mediante la instalación de paneles prefabricados, una solución que ha permitido acelerar los plazos y mejorar la precisión técnica, además de optimizar el comportamiento térmico del inmueble. Esta estrategia constructiva define el ritmo de la fachada y las amplias terrazas, reforzando la eficiencia energética del conjunto.

Recreación de Torre Arenal / Metrovacesa

El diseño de Torre Arenal pretende transmitir sensación de movimiento, mediante dos cuerpos diferenciados donde varían materiales y disposición de terrazas. El objetivo ha sido aprovechar la altura máxima permitida para generar una fachada cambiante y reconocible en la distancia.

La Torre Arenal contará con 17 plantas —16 en altura más la baja—. En la planta baja se ubicará un amplio local comercial y los accesos principales a las viviendas y a los diez módulos de oficinas situados en la primera planta. El complejo incluirá zonas comunes, áreas de tránsito, piscina orientada al sur, espacios de juego infantil y 19 plazas de aparcamiento en superficie cubiertas por pérgolas.

Recreación virtual de la piscina de Torre Arenal / Metrovacesa

Entre las plantas segunda y decimoséptima se distribuirán 73 viviendas de una a cuatro habitaciones. Los pisos de un dormitorio ocuparán de la segunda a la sexta planta, mientras que los de dos dormitorios se situarán entre la séptima y la decimocuarta.

Salón de una vivienda en Torre Arenal / Metrovacesa

Las viviendas de las plantas superiores incorporarán solárium, y en las dos últimas alturas se ubicarán tres áticos exclusivos: dos de cuatro dormitorios con amplias terrazas y uno de tres dormitorios con solárium independiente y vistas panorámicas de la ciudad y del nuevo barrio de Isla Natura. El edificio dispondrá además de 96 plazas de garaje y 73 trasteros en sótano.

En cuanto a los precios, según la información comercial disponible actualmente, quedan a la venta viviendas de tres dormitorios por 586.000 euros y de cuatro dormitorios desde esa misma cantidad, así como otra unidad de cuatro habitaciones y 104,1 metros cuadrados por 620.000 euros. Estas cifras incluyen garaje y trastero, a las que debe añadirse el IVA vigente del 10%.

Con su finalización prevista a corto plazo, Torre Arenal aspira a convertirse no solo en la promoción residencial más alta de la ciudad, sino también en uno de los símbolos del desarrollo urbanístico reciente en Palmas Altas, una zona llamada a transformar el crecimiento hacia el sur de Sevilla.