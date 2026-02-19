Comienza la retirada de las azucenas de la Giralda

Un día después de la reapertura de la Capilla Real tras los trabajos de conservación, el Cabildo Catedral ha empezado la retirada de las tres jarras de azucena que quedaban en la Giralda cuando sobre las seis de la mañana del pasado 5 de febrero, como consecuencia del temporal, se cayó una de ellas. La caída de este elemento del cuerpo renacentista de la torre provocó que, desde entonces, la plaza de la Virgen de los Reyes esté acotada en la esquina con Cardenal Amigo Vallejo y el cierre de la Puerta de Palos de la Catedral. El temporal de fuertes vientos que azotó la ciudad evidenció el riesgo que suponía mantener estas piezas en su ubicación original sin una intervención inmediata que garantizase la seguridad.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla dio luz verde a las actuaciones de emergencia sobre las azucenas de la Giralda, tras detectarse inestabilidad en estas esculturas después del paso de las borrascas que provocaron la caída de una de ellas el pasado 5 de febrero. Desde primeras horas de la mañana se han colocado las estructuras en el cuerpo superior de la torre.

Un día después, el Cabildo Catedral realizó trabajos de aseguramiento en las otras tres conssitentes el aseguramiento provisional de los tres conjuntos formados por los eolípilas, las jarras y las azucenas del remate renacentista situados en las esquinas suroeste, noroeste y noreste de la Terraza de las Azucenas.

Entonces, el arquitecto del Cabildo, Miguel Ángel López, adelantó que eran labores provisionales hasta que se pueda realizar el trabajo de descenso de los tres conjuntos escultóricos de bronce, que se iniciarían en cuanto las condiciones climáticas dieran una tregua suficiente, como está ocurriendo en estos días.

Cada jarra mide 3,85 metros y pesa 120 kilos

Los remates originales de la GIralda de Hernán Ruiz consisten en la parte pétrea, cuatro pilarejos que sostienen una plataforma sobre la que hay cuatro esferas de piedra que a su vez sostienen una campana igualmente de piedra y las esferas de bronce caladas con estrellas, que son las conocidas como eolípilas. Éstas servían como pebetero para introducir elementos pirotécnicos. En 1751 el Cabildo ordenó colocar sobre ellas los ramos de azucena sostenidos por una pequeña pieza de bronce que junto a la asa y el pequeño cuerpo del cuello superior le dan al conjunto un aspecto de jarra. En torno a 1980 fueron objeto de una primera restauración, siendo sustituidas las azucenas de los cuatro remates por Fernando Marmolejo Cámara. El conjunto tiene un peso aproximado de 120 kilos y una medida total de 3,85 metros.

Dimensiones de la azucena de la Giralda / José Ángel García / Departamento de Infografía

El proceso de corrosión del vástago que provocó la caída de la jarra de azucenas el pasado 5 de feberero se produjo, según el arquitecto conservador, en el interior de la campana de piedra que soporta el elemento y por tanto, no pudo ser controlado por las revisiones que se realizan periódicamente en el plan de conservación preventiva de la Catedral.

Plan de conservación preventiva

Este plan de conservción contempla cuatro inspecciones anuales a la Giralda, tres de las cuales son visuales "y en las que se pueden detectar variaciones ostensibles", según explicó entonces el arquitecto. La cuarta, que se realiza siempre antes de Semana Santa y se efectúa una comprobación de todos los elementos que pudieran presentar peligro de desprendimiento y se lleva a cabo con ayuda de empresas de trabajos verticales.

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente de la culminación de los trámites administrativos para su restauración. Se restaurará según el proyecto redactado por Eduardo Martínez Moya, quien ha sido el autor de la intervención sobre las cuatro caras exteriores de la Giralda.