Nuevo hito en el Virgen del Rocío de Sevilla: nace un nuevo bebé intervenido de espina bífida durante el embarazo

Un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha logrado el nacimiento de otro bebé libre de las consecuencias más graves de la espina bífida, tras detectar la malformación durante la gestación y realizar una cirugía fetal abierta. Se trata de la intervención número 19 que este centro sevillano completa con éxito para minimizar el impacto de esta patología congénita, consolidándose como unidad de referencia en Andalucía para este tipo de procedimientos de alta complejidad.

La detección prenatal del mielomeningocele situaba tradicionalmente a las familias ante un pronóstico marcado por discapacidad motora, complicaciones urológicas y necesidad frecuente de derivaciones para tratar la hidrocefalia. Sin embargo, la cirugía fetal abierta para espina bífida está transformando de manera significativa el panorama de una de las malformaciones congénitas más complejas del sistema nervioso, permitiendo intervenir antes del nacimiento y modificando parte de ese pronóstico adverso.

El programa público que desarrolla el centro hospitalario sevillano, coordinado por el profesor Guillermo Antiñolo, integra especialistas de medicina materno-fetal, neurocirugía pediátrica, anestesia, neonatología y enfermería especializada en un modelo multidisciplinar altamente coordinado. Esta estructura organizativa permite realizar intervenciones intrauterinas complejas con estándares de seguridad y seguimiento comparables a los grandes centros internacionales de referencia.

Fundamento científico de la intervención prenatal

La base científica de esta cirugía se sustenta en la denominada "hipótesis del doble golpe": aunque el defecto del tubo neural se origina en fases tempranas del desarrollo embrionario, el deterioro neurológico progresa durante la gestación por la exposición del tejido nervioso al líquido amniótico y al trauma mecánico intrauterino. La reparación prenatal no corrige el defecto inicial, pero sí protege la médula antes del nacimiento.

Este abordaje quirúrgico reduce la necesidad de derivaciones ventriculares, mejora la función motora y aumenta las probabilidades de deambulación independiente, tal como demostró el ensayo internacional MOMS, que constituye la referencia científica fundamental para este tipo de intervenciones en todo el mundo.

Procedimiento quirúrgico y seguimiento posterior

La intervención consiste en una cirugía materna similar a una cesárea controlada que permite exponer la espalda fetal sin interrumpir el embarazo. Los especialistas reparan microquirúrgicamente la lesión y cierran de nuevo el útero para que la gestación continúe su curso hasta el momento más adecuado para el parto.

Tras la operación, el seguimiento estrecho busca prolongar el embarazo hasta la mayor edad gestacional posible y garantizar la atención neonatal, neurológica, urológica y rehabilitadora del recién nacido. Los resultados clínicos muestran beneficios funcionales relevantes, aunque la cirugía no supone una curación completa y conlleva riesgos como prematuridad o complicaciones maternas.

Cambio de paradigma en la medicina fetal pública

Este programa representa un verdadero cambio de paradigma en la medicina fetal dentro del sistema sanitario público español. Demuestra que la alta complejidad puede integrarse en el sistema sanitario, impulsa el trabajo multidisciplinar en red y, sobre todo, ofrece a las familias una nueva perspectiva ante el diagnóstico prenatal de espina bífida. La exigencia de este tipo de cirugía requiere una cuidadosa selección de los casos y su realización exclusiva en centros con experiencia acreditada, basándose en la evidencia científica, la organización clínica y la sensibilidad humana necesarias para acompañar a las familias en este proceso.