Descubre los nuevos juegos de Diario de Sevilla: ¡nueve retos distintos cada día!

Diario de Sevilla ha estrenado una renovada sección de Pasatiempos en línea. Los usuarios podrán enfrentarse a una selección de hasta nueve juegos distintos que se renuevan diariamente. Desde los clásicos crucigramas y sopas de letras hasta sudokus con diferentes niveles de dificultad, pasando por novedosos juegos de memoria, cada día tienes una nueva oportunidad para poner a prueba tus habilidades desde tu móvil, ordenador o tableta en cualquier lugar.

Los retos no caducan y, si no puedes completarlos, puedes hacerlos al día siguiente o retomar la partida donde la dejaste. También podrás ver tu marca de tiempo en la pestaña de Resultados y compartirla con los demás a través de Whatsapp o redes sociales. Además, estos pasatiempos son totalmente gratis y no requieren suscripción. A continuación, te mostramos cuáles son los nuevos juegos de Diario de Sevilla:

¡Descubre una palabra nueva cada día! La palabra oculta es una adaptación de Wordle, un juego original creado por Josh Wardle. El propósito de este pasatiempo es descubrir una palabra válida de cinco letras en solo seis intentos. Tras cada intento, el color de las letras cambia de color en base a estas pistas:

Si aparece en verde, la letra está en la palabra y en la posición correcta

Si aparece en amarillo, la letra está en la palabra, pero en la posición incorrecta

Si aparece en gris, la letra no está en la palabra

No se admiten nombres propios, plurales ni formas verbales conjugadas, solo infinitivos. ¡Un gran juego para poner a prueba tu vocabulario!

El clásico juego, con los desafíos de siempre. Cada día, decenas de definiciones verticales y horizontales pondrán a prueba tu léxico y cultura general. Además, estos crucigramas incorporan la opción de comprobar si una letra está bien posicionada o si la palabra es correcta. En cuanto lo tengas claro, ¡resuélvelo!

Si eres un principiante en el mundo de los crucigramas, ¡calma! Siempre puedes empezar por su versión mini. Con las mismas reglas, pero pensado para completarse de manera mucho más fácil y rápida.

Minicrucigramas, para los principiantes.

¡Otro pasatiempo que no necesita presentación! Enfréntate cada día a una nueva lista de palabras y completa la sopa de letras en el menor tiempo posible. Y si se te atasca, siempre puedes reiniciar el juego.

Encuentra las 8 diferencias en el reto diario de Diario de Sevilla.

Cambia de tercio con un pasatiempo de agudeza visual. El propósito está claro: dos viñetas y ocho diferencias para adivinar en el menor tiempo posible. En esta adaptación, tendrás 12 oportundiades y, si no lo consigues, siempre podrás reiniciar el juego.

Este pasatiempo de unir parejas ya se ha convertido en un auténtico imprescindibile. Descubre cada día las 18 parejas en infinitas rondas con el objetivo de tener más aciertos que errores al resolver el panel. ¡También puedes volver a empezar de cero, si quieres!

¡No lo confundas con lo anterior! Más que de memoria, este es un juego de agudeza visual: encuentra las 61 parejas en un mar de iconos en el menor tiempo posible.

Sudokus

Diario de Sevilla lanza cada día tres sudokus de dificultad fácil, media o difícil, además de un mini sudoku. En todos ellos tendrás la opción de comprobar si el número de la casilla es correcto antes de resolver el juego.