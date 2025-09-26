Configura Google Discover para seguir todas las noticias de Diario de Sevilla paso a paso

La novedad de Google Discover permite seguir al Diario de Sevilla para que sus contenidos aparezcan de forma preferente en el teléfono móvil. Esta actualización, disponible gradualmente en Android y iOS, busca acercar la información actualizada que más interese a cada persona a través del botón “seguir” recientemente activo.

Cuando se abre el navegador en Android o la aplicación correspondiente en iOS, Discover muestra artículos de distintos medios vinculados a gustos e intereses personales. Con la nueva opción de “seguir”, el lector gana control sobre qué cabeceras aparecen con más frecuencia en su feed. ¿Quién no quiere decidir qué medios ve primero cada día?

“Discover te permite recibir novedades sobre tus intereses, como tu equipo deportivo o tu sitio web de noticias favorito, sin tener que buscarlas”, explica Google.

Publicaciones de Diario de Sevilla en Google / Google

En esta plataforma conviven contenidos sociales, culturales, deportivos, políticos o económicos, con ejemplos que van desde la política arancelaria de Donald Trump o el conflicto palestino-israelí hasta la actualidad de Sevilla.

Así es la última actualización de Google Discover

La nueva función “seguir” se mostrará en la esquina superior derecha de los artículos, con una experiencia similar a redes como Instagram o TikTok.

Al pulsarla en una noticia del Diario de Sevilla, Discover priorizará sus contenidos en el feed. Para que aparezca esta funcionalidad, es imprescindible iniciar sesión con la cuenta de Google.

Cómo seguir a Diario de Sevilla en Google Discover Abre este enlace y pulsa sobre el botón de Seguir en Google

Seguir al Diario de Sevilla en Android, paso a paso

Desliza la pantalla inicial hacia la izquierda para abrir Google Discover .

la para abrir . Busca un artículo del Diario de Sevilla en el feed.

en el feed. Toca “seguir” en la esquina superior derecha del artículo.

en la del artículo. Asegúrate de haber iniciado sesión; sin sesión iniciada, no se mostrará la opción.

Seguir al Diario de Sevilla en iOS, paso a paso

Descarga la aplicación de Google desde App Store .

la desde . Accede a Discover dentro de la aplicación.

dentro de la aplicación. Activa tus preferencias personales y utiliza la opción “seguir” cuando veas un artículo del Diario de Sevilla.

Ventajas de la personalización

Con Google Discover, el acceso continuo a los contenidos del Diario de Sevilla resulta más cómodo y directo.

La herramienta incrementa el interés, la autonomía y el descubrimiento de temáticas afines, manteniendo la prioridad de aquello que el lector decide seguir.