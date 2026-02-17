La vuelta del Cucho Hernández con el Betis ya tiene fecha

El Real Betis Balompié comienza este martes la semana de entrenamientos para preparar el partido ante el Rayo Vallecano de este próximo sábado. Un partido clave que puede servir para asestar un golpe duro a los rivales en esa carrera europea, tanto a los perseguidores por una posible ampliación de la distancia, como a los que están por encima, buscando ese recorte que aumente el nerviosismo. A ello querrá ayudar ya desde el césped el Cucho Hernández, que cuando llegue el momento del partido cumplirá un mes y dos semanas de lesión desde aquel partido en Oviedo.

Intentó forzar para poder jugar los cuartos de final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, pero no pudo llegar a tiempo. Algunas voces del entorno de la ciudad deportiva Luis del Sol apuntan a que sufrió un pequeño retroceso el mismo lunes de la semana de la eliminatoria, pero la versión oficial es que sufrió período de baja estimado era de un mes, y que a partir de ahí se llevaría su caso con extremado cuidado. Y así ha sido.

Así fue el entrenamiento del Betis con la vuelta del Cucho y Antony

El paso definitivo con el grupo

El delantero colombiano acumuló varias semanas trabajando en solitario sobre el césped, hasta que la semanas pasada ya se dejó ver en el campo anexo al que ocupaban sus compañeros. Corriendo, tocando balón, y efectuando distintos ejercicios. Los dos días siguientes estuvo de forma parcial con el resto de sus compañeros a modo de introducción después de tanto tiempo. Tras acudir a la ciudad deportiva este lunes (día de descanso) para seguir trabajando en su recuperación, se espera que enganche las sesiones del martes, miércoles, jueves y viernes con normalidad, y que ese mismo día Pellegrini pueda confirmar en rueda de prensa que su delantero está de vuelta.

Y es que después de la victoria ante el Mallorca el propio Pellegrini dejó una pincelada que prácticamente confirma lo que se espera que ocurra: "La semana que viene tendremos a Cucho y Chimy", decía en Son Moix.