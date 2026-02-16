El manual del Betis en Mallorca: líneas juntas y a explotar la velocidad a la contra

El plan del Betis salió a la perfección en Son Moix, igual que en el Metropolitano: jugar con las líneas juntas, taparle los espacios al rival y salir a la contra con la explosividad de los hombres de ataque. Así sumó otros tres puntos para alimentar la ilusión de la Champions.

Defensa

El dibujo bien parecía un 4-1-4-1, con Fidalgo y Fornals como interiores para ayudar en labores defensivas en pos de tapar a los extremos del Mallorca. Especialmente a Virgili, quien desbordó bastante por la banda izquierda de los baleares. Fornals ayudaba a Antony y a Ruibal por el sector derecho, y Fidalgo y Abde hacían lo propio en el derecho con Ricardo Rodríguez ante Mateo Joseph y Maffeo. Además, en los centros laterales, poco sufrieron los de Heliópolis en la primera parte. De hecho, sólo Virgili generó más de un problema a Ruibal y Llorente, pero sin culminación alguna.

Pero tras el descanso, Jagoba Arrasate movió el banquillo y el Mallorca dio un paso adelante. Virgili siguió en su buena línea y encontró en Darder a un gran socio. Esta vez sí, el equipo local empezó a colgar balones al área bética y en un centro, precisamente de Darder, llegó el cabezazo a gol de Muriqi. El Mallorca se metió en el partido y Bartra no entró al partido, pero aun así los verdiblancos aguantaron con éxito las embestidas de los anfitriones. Y gracias, en buena medida, a un gran Marc Roca.

Ataque

Y si el Betis tuvo claro el plan defensivo, a nivel ofensivo, más. Con las líneas juntas, a robar y correr a la contra aprovechando la velocidad de un gran Abde, Antony y los desmarques al espacio de Bakambu. Así llegaron los dos goles, con participación del paulista en ambas acciones. En la primera, su disparo lo repelió Leo Román, el balón le cayó a Maffeo, que no controló, y el rechace lo cazó Abde con un muy buen golpeo. Y el 0-2 llegó en una buena salida del Betis por la izquierda, con Abde, y que acababa en el sector derecho, tras tocar Fornals y Marc Roca, para que Antony viese el desmarque del congoleño, quien batió al portero al palo largo.

Y en el segundo tiempo, el Betis tuvo hasta tres ocasiones clarísimas, dos de ellas a la contra, para haber sentenciado el choque por medio de Abde y Antony, que se toparon con Leo Román. Y hasta Fornals estuvo cerca de marcar en un pase atrás de Ángel Ortiz. Oportunidades para no haber sufrido.

Virtudes

Pellegrini lo ha visto claro: explotar la velocidad a la contra.

Talón de Aquiles

Defender tan atrás en el inicio del segundo tiempo.