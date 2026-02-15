Así jugaron los futbolistas del Betis en el triunfo en casa del Mallorca

Marc Roca celebra la victoria en Son Moix con la afición verdiblanca.

El Betis logró una victoria de gran valor en Mallorca para alimentar la ilusión de la Champions. Un triunfo en el que brilló Abde con luz propia, pues marcó un gol y fue un puñal por la banda izquierda.

El extremo marroquí incordió muchísimo al equipo balear con su explosividad y en la segunda parte tuvo, incluso, opciones de hacer algún tanto más. A Abde lo acompañó Antony con un buen trabajo en la banda derecha, participando en los goles y gozando de alguna contra también para marcar, como en la que tuvo en la segunda parte en la que Leo Román le sacó su disparo.

Una de las participaciones del brasileño llegó en el tanto de Bakambu, que marcó un buen gol que le debe permitir coger confianza para próximos compromisos. Y no debe pasar por alto en el triunfo verdiblanco, el sensacional encuentro hecho por Marc Roca en la faceta defensiva, donde estuvo imperial.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Mallorca:

Álvaro Valles Nada que hacer en el gol de Muriqi. Seguro en las salidas para despejar los centros laterales.

Ruibal Sufrió ante Virgili y con amarilla, Pellegrini lo cambió por Ángel Ortiz.

Llorente Vio amarilla en una primera parte bastante gris y fue cambiado al descanso.

Natan Más entonado que Llorente y Bartra. Firme dentro de su regularidad.

Ricardo En la segunda parte sufrió más que en la primera con la entrada de Luvumbo.

Marc Roca Firmó un auténtico partidazo, con muchas e importantes ayudas, sobre todo en el segundo tiempo, y en la distribución. Casi marca un golazo desde la medular.

Fornals Muy pendiente de las ayudas defensivas, también participó en los contragolpes y tuvo alguna acción para poder marcar. Sigue su buena línea.

Antony Participó en las acciones de los dos goles en el primer tiempo y en el segundo también pudo marcar en alguna contra. Además, destacar también su implicación en las ayudas defensivas.

Fidalgo Ocupa muy bien los espacios, se ofrece, tiene buen toque y su movilidad beneficia el juego de los verdiblancos. Poco a poco se va adaptando bien a lo que le pide Pellegrini.

Abde Actuación de altísimo nivel del extremo bético. Un magnífico gol, contragolpes para haber hecho alguno más. Un puñal.

Bakambu Magnífico desmarque y buen remate en la acción de un gol con el que debe coger confianza.

Bartra No anda bien y lo demostró en la segunda parte.

Ángel Ortiz Tuvo trabajo con Virgili, arriba se incorporó y con peligro.

Altimira Interpretó bien el juego al lado de Marc Roca, tanto nivel defensivo como ofensivo.

Deossa Entró con pocos minutos por delante, pero a un campo de juego hay que salir con más ganas.