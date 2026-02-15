El Mallorca-Betis de LaLiga, en directo

El conjunto verdiblanco busca su tercer triunfo seguido ante un rival que en casa exige mucho a sus rivales para consolidarse en los puestos europeos

El Betis busca su tercer triunfo consecutivo en LaLiga en la visita a un Mallorca que mira de reojo la zona de peligro. Los verdiblancos, en cambio, quieren consolidar su puesto europeo y apretar aún más las cosas con Villarreal y Atlético para mantener vivas sus opciones de Champions.

Sin la Copa del Rey ya, hasta mediados de marzo no volverá a jugar el equipo de Manuel Pellegrini entre semana, por lo que es el momento de acelerar en el campeonato nacional, aunque el técnico chileno mantiene a Isco, Amrabat, Lo Celso, Chimy Ávila, Bellerín y Cucho Hernández de baja. Cuenta, por tanto, el preparador heliopolitano con los mismos jugadores que ganaron hace una semana en el Metropolitano (0-1), aunque esta vez el Betis no podrá esperar al rival tan arropado y tendrá que ser más protagonista con el balón.

El Mallorca, con el desecenso acuciándolo, se hace fuerte en Son Moix donde ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. En casa sólo ha perido dos de los once encuentros disputados, por lo que sus opciones de salvación pasan por Palma ya que a domicilio apenas ha logrado un triunfo en todo el curso.