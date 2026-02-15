En Palma, a por el impulso en LaLiga

La herida de la Copa del Rey quedó completamente cerrada con el triunfo en el Metropolitano. Un golpe en la mesa de un Betis que después de caerse volvió a levantarse. Sello propio de Manuel Pellegrini, capaz de recuperar a su tropa en tres días para pasar de una jornada de brazos caídos a dar una lección contra el mismo rival con unos retoques y, sobre todo, jugando con actitud y orgullo.

No puede faltar de eso en la visita a un Mallorca (21:00) fuerte en casa en el conjunto verdiblanco, que debe centrarse en las competiciones en las que sigue soñando: la Europa League, aparcada hasta los octavos de final, y LaLiga, en la que puede centrarse con un partido por semana para dar otro empujón en la lucha por los puestos europeos con la posibilidad de colocarse a cuatro puntos de la quinta plaza del Villarreal si gana.

Dos triunfos seguidos y, sobre todo, la sensación de volver a hacer las cosas bien han cargado de moral a la escuadra heliopolitana, que busca mantener su buena racha en Palma, donde hace más de 12 años que no pierde. Eso sí, en Son Moix no podrá jugar igual que hace siete días en el Metropolitano y se le exigirá ser un poco más protagonista con el balón ante un rival que mira con desconfianza a la zona baja, con dos puntos por encima del descenso, pero que en casa quiere agarrar esa permanencia y apenas ha perdido dos partidos en once citas como local.

Pocos cambios hará el técnico chileno en su once inicial respecto a los que iniciaron el partido contra el Atlético hace siete días. Cuando algo funciona, y con tantas bajas y sin la necesidad de rotar, hay que tocar lo justo. Porque Diego Llorente estuvo imperial con Natan a su lado y frente a un delantero como Muriqi, segundo máximo goleador en Liga (15) hay que poner a los mejores centrales. Porque ante Virgili las ayudas del extremo de turno al lateral derecho seguirán siendo necesarias y pese a los problemas de pubis que arrastra Antony es un futbolista que marca diferencias y tendrá que seguir haciendo el esfuerzo. Porque Fornals debe seguir siendo el motor y Fidalgo seguir con su adaptación exprés a un equipo que lleva funcionando, más veces mejor que peor, como un reloj en cuanto a un sistema de juego reconocible y que este curso ha sabido mutar para que las importantes ausencias se noten lo menos posible.

Y es que el Ingeniero no recupera efectivos. No es el momento de forzar a nadie, porque todavía queda mucha temporada por delante. La parte más exigente de la campaña, en la que se consiguen o se pierden los objetivos que, de momento, siguen en el punto de mira. Isco y Amrabat siguen con sus procesos de recuperación. Ya llegarán. El Betis ha sobrevivido sin ellos sin echarlos de menos. Tampoco están listos Bellerín, Chimy Ávila ni Cucho Hernández, a los que el preparador bético ha dejado en Sevilla para evitar problemas, sabedor el entrenador que tiene ahora una serie de partidos claves para posicionarse: tras la visita a Palma recibe al Rayo, el derbi sevillano después, de nuevo en La Cartuja y la visita al Getafe justo antes de la ida de los octavos de final del torneo continental, del duelo en casa con el Celta y la vuelta europea. En febrero y marzo, se juega mucho el Betis.

Con Álvaro Valles como portero titular, la única duda verdiblanca está en los laterales. En la derecha Ruibal ha jugado las tres últimas citas al completo y en la izquierda Valentín Gómez podría volver a tener minutos. Junto a Marc Roca pivotarán Fidalgo y Fornals, con Antony y Abde en las bandas y Bakambu en punta en busca de congraciarse consigo mismo y a afición a base de goles. Enfrente, el Mallorca de Jagoba Arrasate recupera a Raíllo tras su lesión de clavícula, Samu Costa y Omar Mascarell serán los encargados de ayudar en los costados y en la mediapunta se espera el regreso de Darder.