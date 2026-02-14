Pellegrini: "En este mes sin Europa hay que sacar el mayor número de puntos en Liga"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una amplia rueda de prensa en la que ha puesto de nuevo en valor la importancia de la competición liguera para sumar el mayor número de puntos posibles antes de que llegue de nuevo la Europa League.

Lesionados

"La convocatoria será la misma del anterior partido contra el Atlético y veremos si para la próxima semana pueden estar el Cucho y Chimy. A Héctor todavía le falta un poco más".

Reparto de minutos entre los jugadores

"Primero, yo creo que tenemos un plantel de 25 jugadores. Después, los que están lesionados, desgraciadamente, no pueden estar considerados para esos partidos. Entonces, tratamos de centrarnos partido tras partido en los que están primero al cien por cien. Una vez que ya se juega ese partido, vemos la etapa de recuperación física, está también la etapa del rendimiento individual… Son muchos los factores en los que uno está intentando buscar hacer un once inicial lo más competitivo posible y que también después los cambios surtan efecto. Así que por distintos motivos nos ha tocado tener muchísimas lesiones, hemos tratado de mantenernos o tratamos de mantenernos lo más largo posible las tres competiciones. En la Copa del Rey, desgraciadamente tuvimos esa falsa actuación tras el Atlético de Madrid y no fuimos para afuera. Estamos centrados en la Liga ahora con lo que tenemos y ojalá que en un mes más cuando retomemos la Europa League tengamos ya a más jugadores recuperados".

Estado de Bakambu

"Bueno, efectivamente ganamos el año pasado en Mallorca con un gol de Bakambu a centro de Ángel Ortiz. Yo creo que Bakambu siempre ha trabajado muy bien, por eso es que hablamos muchas veces que se pedían por todos lados a lo mejor un número 9. Nosotros teníamos acá el número 9, la cantidad de goles que lleva el plantel, creo que es la cuarta o quinta delantera más goleadora. Así que en ese aspecto Bakambu sabía perfectamente la opinión del cuerpo técnico. Todas las posiciones que se puedan mejorar siempre son bienvenidas, pero había prioridades. Siempre ha trabajado bien y ojalá las ocasiones que está teniendo las convierta, porque sería muy importante para su confianza".

¿Alivio por ver cómo ganó el Atlético al Barcelona?

"No, no. La verdad es que yo no siento alivio porque otro equipo pierda como perdimos nosotros. El fútbol es fútbol y es muy difícil dar explicaciones por las cuales suceden las cosas. A lo mejor les parecía improbable que lo hiciera con nosotros. El Atlético de Madrid lo repitió contra el Barcelona, pero cayó con nosotros. Entonces no tratamos de buscarle algo racional al fútbol, que el fútbol no es racional, el fútbol es pasional, el fútbol es de momento, de hecho, dentro de un determinado partido. Así que seguimos lamentando exactamente igual de haber quedado eliminados en un partido falso que hicimos".

Momento del Espanyol

"Yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, la Liga es siempre lo prioritario. Esto es porque es un camino largo, pero lleva al final, en un trabajo de un año, a intentar buscar competiciones europeas o clasificación a competiciones europeas, que es lo que hemos hecho en estos años. Por ahora, nosotros estamos centrados solamente en la Liga porque tenemos cuatro partidos. Ya nos quedamos fuera de la Copa del Rey, pero todavía no tenemos hasta un mes más hasta que llegue la Europa League, por eso la importancia de haberse saltado los dieciseisavos de final. Estamos centrados ahora solamente en Liga, en el partido con Mallorca. Cuando tengamos que ir a Europa, vamos a ver cada uno de los partidos, cómo colocar el mejor once en cada una de las competiciones para intentar seguir avanzando".

Cambio de estilo en el Metropolitano

"Yo creo que si solamente fue la manera de jugar, sería muy fácil. Era cosa de ver el Barcelona, que el Barcelona hubiera mirado lo que hicimos nosotros, el Atlético de Madrid hubiera hecho lo mismo y hubieran ganado. El fútbol no es solamente un sistema donde creen que un atraso de un jugador adelanta a otro y ese sistema va a ganar el partido. Los partidos los ganan primero los rendimientos de los jugadores, después un funcionamiento que son todos buenos y todos malos de acuerdo a cómo se realicen. Llevamos cinco o seis años consiguiendo un logro importante en un determinado método de juego. También nos variaba en algunas ocasiones, como lo hicimos contra el Atlético de Madrid. Pero en términos generales, como digo, vamos a ser siempre un equipo que sale a buscar los partidos, un equipo que intenta ganar desde el primer minuto. Esa mentalidad, para mi gusto, es lo que hace crecer al equipo. Y eso lo ha permitido crecer en estos seis años. De que hay traspiés importantes, por supuesto que suceden, pero no suceden solamente a nosotros como un sistema. Eso le sucede al fútbol, a cada uno de los equipos. Recién hablábamos del Espanyol, que viene una mala racha cuando venía jugando muy bien. Le pasa al Villarreal, les pasa a todos los equipos exactamente igual. Así que nosotros intentaremos seguir siendo protagonistas del partido desde el comienzo. Alguna variante vamos a tener siempre en los partidos, pero en términos generales, el concepto futbolístico es poco lo que cambia".

Tiempo de baja de Amrabat

"No se sabe exactamente, porque esas evoluciones, tanto la de Isco como la de Amrabat dependen mucho de cómo va evolucionando el jugador a medida que va teniendo más carga. Son distintas a otras lesiones que más o menos se saben cuánto tiempo es la recuperación. Los desgarros musculares son más difíciles a la hora de saber exactamente cuánto va a ser el tiempo. Así que tenemos que esperarlo con paciencia y ojalá se recupere lo antes posible. Es un jugador muy importante".

Estado de Antony

"Antony se encuentra igual. Es una lesión en la pubalgia. Normalmente, cuando se enfría el cuerpo, duele más que cuando ya se hace un calentamiento más intenso. A medida que se va haciendo trabajo de recuperación a la semana, ojalá esa pubalgia vaya disminuyendo. Es lo que él trata de dosificar, los trabajos semanales, para poder estar al 100% al partido. Pero ya una vez que Antony calienta, yo creo que después las molestias son mínimas. Así que le produce más molestia el trabajo en la semana de estar frío que el partido mismo. Lo estamos ayudando con cuidado, lo está viendo el cuerpo médico y ojalá evolucione lo antes posible".

Jugadores con opciones de ser apercibidos para el derbi

"No, por lo menos personalmente no lo miro, ni me interesan los que tienen tarjeta amarilla y los que no tienen tarjeta amarilla. En cada partido tratamos de hacer el mejor once inicial. Muchas veces uno se equivoca, otras veces no se equivoca. Buscamos sacar los 3 puntos siguientes, que son siempre lo más importante. Y cuando llega la semana del derbi, sabiendo toda la trascendencia que tiene para todos los hinchas del Betis, para la ciudad, intentamos hacer un muy buen partido y sumar 3 puntos. Pero no dejamos de lado todo el resto de las competiciones porque tengamos un derbi adelante. Tenemos que ahora ir a Mallorca e intentar sacar puntos. Después tenemos aquí el Rayo en casa y ya tendremos una semana larga preocupándonos del Sevilla".

¿Aspirar a llegar al cuarto puesto es todavía posible?

"Yo creo que conociendo el fútbol, cuando todavía quedan 45 puntos, a veces quedan 48, no sé exactamente, pero muy cerca de eso, siempre es factible cuando las matemáticas den. En el fútbol nunca hay que bajar los brazos ni creer que está todo perdido. Por supuesto, dependemos también, no solamente de nosotros, porque podemos ganar todos los partidos y si Villarreal también lo hace o el Atlético de Madrid lo hace, no podríamos alcanzar a ninguno de los dos. Por eso es que tenemos que estar centrados en tratar de mejorar nuestro rendimiento, en sumar la mayor cantidad de puntos en la Liga, en este mes sobre todo, que vamos a estar solamente en Liga y no en Europa, y ya veremos cómo se va dando desde aquí al final de la temporada. La ambición y la exigencia es siempre llegar lo más arriba posible".