El Betis no estará solo en Mallorca: más de mil béticos tomarán Son Moix

Más de mil aficionados del Betis estarán presentes este domingo en las gradas de Son Moix para apoyar a su equipo en directo, como suele ser habitual cada vez que los verdiblancos visitan Mallorca.

De hecho, ya se han vendido 700 entradas de la zona visitante del feudo bermellón -al precio de 30 euros por el convenio de los clubes de LaLiga-, más los muchos que estarán repartidos por las diferentes zonas del estadio.

Por ello, informa Diario de Mallorca que el club mallorquín ha hecho un llamamiento especial a sus aficionados para que acudan en gran número a Son Moix para un partido importantísimo, debido a que los de Jagoba Arrasate se encuentran peleando en la zona baja de la tabla.

Además, según informa el citado medio, este sábado se celebrará en Palma de Mallorca la tradicional quedada de las diferentes peñas tanto de la isla como de otros puntos.

Ya el día del partido hay prevista una Fan Zone en la zona de s’Escorxador para compartir un gran rato de beticismo y partir todos los béticos hacia Son Moix a las 19:00.