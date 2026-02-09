Carteles oficiales de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza

Imagen de la presentación de los carteles de la Maestranza

José María Garzón, gerente de la empresa Lances de Futuro, ha oficializado los carteles de la Feria de Abril y el abono de la temporada 2026 en una gala celebrada en el Cartuja Center que ha contado con la presencia de numerosos representantes de la sociedad, la cultura y el mundo taurino.

Cantantes, equilibristas y la música de la guitarra y el piano -actuaron el grupo acrobático Dinamic, el cantaor Diego Carrasco, la pianista María Espinosa, la Banda Tejera y jasta los clarineros de la Maestranza- han sido el hilo conductor de esta novedosa gala conducida por los periodistas Vicky Collantes y Juanma Lamet que ha estado precedida de un inusual paseíllo de toreros, ganaderos y personalidades en la alfombra roja.

El diestro de La Puebla que asume cuatro contratos en firme con la posibilidad de cumplir un quinto en septiembre, sigue siendo la piedra angular de un abono en el que destacan también las cuatro tardes asumidas por Andrés Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, cimientos de un abono que supone el estreno de Garzón al frente de la plaza de la Maestranza.

Hay una pequeña -pero ilusionante- novedad sobre lo que ya se había avanzado: David Galván, uno de los toreros que mejor sabor de boca dejó en 2025, redondea la tarde del 15 de abril compartiendo la lidia de los toros de Santiago Domecq junto a Miguel Ángel Perera y el flamante diestro aragonés Aarón Palacio.

El abono comenzará el Domingo de Resurrección, día 5 de abril y concluirá el 30 de septiembre. El serial consta de 25 festejos divididos en 18 corridas de toros, un festejo de rejones y 6 novilladas con picadores. El ciclo continuado de festejos feriales, con dos corridas de intermedio, se iniciará el martes 14 de abril y concluirá el domingo 26 de abril con la tradicional corrida de Miura.

Los carteles presentados son los siguientes:

Programación de Festejos

Domingo, 5 de abril. Resurrección Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda

• 11 de abril – Alcurrucén. Pepe Moral • Lama de Góngora • Fabio Jiménez

• 12 de abril – Fuente Ymbro. Álvaro Lorenzo • Rafael Serna • Molina

• 14 de abril – Talavante (Novillada con picadores) Emiliano Osornio • Tomás Bastos • Julio Norte

• 15 de abril – Santiago Domecq. Miguel Ángel Perera • David Galván • Aarón Palacio

• 16 de abril – Álvaro Núñez. Morante de la Puebla • Juan Ortega • Víctor Hernández

• 17 de abril – Domingo Hernández. Talavante • Roca Rey • Pablo Aguado

• 18 de abril – Victorino Martín (Mano a mano) Manuel Escribano • Borja Jiménez

• 19 de abril – El Capea (Corrida de rejones) Andy Cartagena • Lea Vicens • H. de Mendoza

• 20 de abril – Hnos. García Jiménez-Olga Jiménez. Morante de la Puebla • Borja Jiménez • Tomás Rufo

• 21 de abril – Núñez del Cuvillo. José María Manzanares • Talavante • Daniel Luque

• 22 de abril – El Parralejo. Diego Urdiales • Emilio de Justo • David de Miranda

• 23 de abril – Victoriano del Río. José María Manzanares • Roca Rey • Javier Zulueta

• 24 de abril – Juan Pedro Domecq. Daniel Luque • Juan Ortega • Pablo Aguado

• 25 de abril – La Quinta. El Cid • Fortes • José Garrido

• 26 de abril – Miura. Manuel Escribano • Pepe Moral • Román

Mayo

• 10 de mayo – La Cercada (Novillada con picadores) Carlos Tirado • Mario Vilau • Julio Méndez

• 17 de mayo – Murteira Grave. Uceda Vargas • Gonzalo Capdevila • Mariscal Ruiz

• 18 de mayo – Guadaira (Novillada con picadores) López Peregrino • Martín Morilla • Ruiz de Velasco

Junio

4 de junio. Corpus. Hnos. García Jiménez-Olga Jiménez. Morante de la Puebla • Juan Ortega • Pablo Aguado

• 11 de junio – Fermín Bohórquez (Novillada con picadores) Manuel Olivero • Rodrigo Tenorio • Sergio Rollón

Septiembre

• 24 de septiembre – Garcigrande .Olga Casado • Ignacio Garibay • Manuel Domínguez

• 25 de septiembre – Puerto de San Lorenzo. José María Manzanares • Talavante • Juan Ortega

• 26 de septiembre – Jandilla – Vegahermosa. Emilio de Justo • Roca Rey • Pablo Aguado

• 27 de septiembre – Garcigrande. Matador por designar • Daniel Luque • Borja Jiménez