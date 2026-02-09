Retenciones de más de tres kilómetros en la A-49 por un accidente

Un accidente de tráfico está provocando importantes complicaciones en la circulación en la autovía A-49 en sentido entrada a Sevilla este lunes 9 de febrero, donde se registran ya más de tres kilómetros de retenciones. El siniestro ha obligado a cerrar el carril izquierdo a la altura de los municipios de Tomares y Bormujos, lo que está generando largas colas y un tráfico muy denso desde primeras horas.

Según informan fuentes de la Dirección General de Tráfico, el accidente se ha producido en uno de los puntos de mayor afluencia de la A-49, una vía especialmente transitada en las horas punta de la mañana. Como consecuencia, la circulación avanza con mucha dificultad y a velocidad muy reducida, afectando tanto a turismos como a vehículos pesados.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios de emergencia, que trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible y garantizar la seguridad de los conductores. Por el momento no ha trascendido el alcance del accidente ni si hay personas heridas.

Desde la Dirección General de Tráfico se recomienda extremar la precaución, respetar la señalización provisional y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternativas para evitar la zona afectada. Las retenciones continúan aumentando mientras el carril permanece cerrado.