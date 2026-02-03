¿Cuándo son las elecciones en Andalucía? El Estatuto de Autonomía aclara cuál es la fecha límite

La maquinaria electoral ya está en marcha en Andalucía. Tras los comicios en Extremadura en diciembre, los de este domingo en Aragón y los del próximo 15 de marzo en Castilla y León, los andaluces serán los siguientes en acudir a las urnas. Aunque Juanma Moreno, todavía no ha confirmado la fecha de las elecciones autonómicas, el presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que agotará la actual legislatura, la duodécima desde la transición democrática.

Las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía se celebraron el 19 de junio de 2022. Los comicios iban a celebrarse inicialmente en diciembre de aquel año, pero el presidente Juanma Moreno (PP) adelantó los comicios tras la ruptura del pacto de gobierno con Vox. Con una participación del 56,13% —la segunda más baja de la historia reciente—, el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta, con 58 escaños y el 43,11% de los sufragios (1,58 millones de votos). El resto de formaciones representadas fueron el PSOE, con 30 diputados; Vox (14), Por Andalucía (5) y Adelante Andalucía (2).

¿Cuándo se celebrarán las elecciones en Andalucía de 2026?

De acuerdo con el Estatuto de Automía, el mandato de los diputados del Parlamento de Andalucía termina cuatro años después de su elección, por lo que Andalucía deberá celebrar nuevas elecciones, en teoría, el 19 de junio de 2026 como tarde. El propio Estatuto establece que los comicios tendrán lugar entre los 30 y 60 días posteriores a la expiración del mandato, por lo que Juanma Moreno podría disolver el Parlamento entre abril y mayo de 2026 previsiblemente. De hecho, dicha disolución se produjo el 25 de abril de 2022 en la anterior convocatoria.

En cualquier caso, el presidente del Ejecutivo andaluz se ha marcado tres líneas rojas: los comicios no podrán coincidir con la Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril), la Feria de Sevilla (del 21 al 26) ni con la Romería del Rocío (del 22 al 25 de mayo). En este sentido, las elecciones al Parlamento de Andalucía se celebrarían en alguna de las siguientes fechas:

Domingo, 31 de mayo

Domingo, 7 de junio

Domingo, 14 de junio

Con esta referencia, la toma de posesión de los diputados tendría lugar entre el 25 de junio y el 9 de julio. Entonces el presidente del Parlamento deberá proponer un candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días desde la constitución de la cámara.

¿Cuáles son las candidaturas a las elecciones en Andalucía de 2026?

El Partido Popular de Andalucía mantendrá a Juanma Moreno como candidato, tras ser ratificado como presidente de la formación con más del 99% de los apoyos en el congreso regional de noviembre de 2025. El PP apuesta por la continuidad y la estabilidad, si bien las posibilidades de conservar la mayoría absoluta han caído tras los resultados en Extremadura. La distancia a la que quede de este objetivo (55) y la evolución de Vox serán claves para la configuración de pactos. Otra de las incógnitas es cómo influirán el caso Mascarillas o la más reciente crisis de los cribados del cáncer de mamá en sus resultados.

El PSOE-A ha aupado a la actual vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la secretaría general, en relevo de Juan Espadas. El partido ha renovado asimismo algunos liderazgos provinciales. Los socialistas se mantendrían como segunda fuerza, aunque debilitados. Los resultados del PSOE en Aragón, con otra exministra al frente, Pilar Alegría, podrían dar pistas sobre el devenir de Montero en Andalucía.

Vox asegura que confirmará a su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía cuando se convoquen elecciones. No obstante y, salvo sorpresa, este papel recaerá en su actual portavoz parlamentario, Manuel Gavira, que repetirá como cabeza de lista en la circunscripción de Cádiz por tercera vez consecutiva. La formación sale a mejorar sus resultados y, probablemente, tendrá la llave de la gobernabilidad durante la próxima legislatura.

La izquierda a la izquierda del PSOE volverá a concurrir de manera fragmentada: el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, irá al frente de la candidatura de la coalición Por Andalucía. Podemos se presentará de forma independiente; y Adelante Andalucía tendrá a José Ignacio García Sánchez como candidato y el objetivo de presentar candidaturas en todas las provincias.