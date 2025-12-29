Moreno garantiza que agotará la legislatura: "La ley se cumple"

Si alguien tenía alguna duda, este lunes ha quedado definitivamente despejada. Juanma Moreno ha dicho en la Junta Directiva Regional del PP que cierra el año que va a agotar "hasta el último minuto de la legislatura" en Andalucía. Su principal argumento político es que cuando los ciudadanos te dan "una mayoría suficiente" es para agotarla: "La ley se cumple y las legislaturas son de cuatro años", ha dicho durante la reunión del órgano de dirección del PP andaluz que se ha celebrado en Málaga. El presidente andaluz ha explicado que su prioridad es lo que interesa a los andaluces, "más allá de los intereses partidistas como hacen algunos", y por ello abrirá las urnas en junio de 2026.

En su intervención en este órgano, el presidente ha detallado que hará un recorrido por todas las provincias para explicar "todo lo que hemos hecho" aunque su principal argumento electoral será la "convivencia", la "estabilidad" y la "seguridad" que el Gobierno andaluz ofrece a los andaluces, a su juicio. En este sentido, Moreno ha desvelado que el Ejecutivo "ha callado algunas veces y nos hemos desgastado injustamente para proteger el bienestar social y la convivencia de los andaluces", una afirmación que es la primera vez que pronuncia el presidente andaluz. No obstante, se ha quedado ahí y no ha querido profundizar en el tema ni dar más detalles al respecto.

El presidente andaluz ha arengado a los responsables del PP en todas las provincias con las miras puestas en la cita electoral, "el objetivo que tenemos por delante pasa por seguir trabajando y mejorando la Andalucía con la que sueñan más andaluces". Moreno también ha deseado un feliz año nuevo, "de éxitos electorales que nos los merecemos". En las intervenciones no ha habido ni una sola referencia a los casos de acoso y corrupción que afectan a los responsables populares, a pesar de que ha sido la primera cita orgánica tras la celebración del Congreso Regional de Sevilla y el primer foro interno tras hacerse públicos los casos que afectan a la Diputación de Almería y al Ayuntamiento de Algeciras.

Bendodo y Extremadura

Durante la Junta Directiva Regional del PP también ha intervenido públicamente el vicesecretario de Política Autonómica del PP nacional, Elías Bendodo quien ha alabado los resultados electorales obtenidos por el PP en Extremadura, "hemos tenido un grandísimo resultado en Extremadura con el 43,2% de los votos, el mismo porcentaje que nos dió la mayoría absoluta en Andalucía, aunque ahora las cosas han cambiado mucho".

Bendodo ha hecho un recorrido por las citas electorales del año empezando por Aragón, Castilla y León, y Extremadura, "un camino de éxito", según ha dicho y ha augurado que Pedro Sánchez "saldrá de la trinchera y convocará elecciones".