Sevilla multa con 200 euros a los patinetes que circulen por el carril bici con potencia superior a 250 W

Circular con patinete por zonas peatonales de Sevilla es una infracción leve con multa de hasta 100 euros

Las multas a los patinetes (VMP) de Sevilla que circulen por el carril bici con una potencia superior a 250 W es una infracción grave que imploca una multa de hasta 200 euros en las nuevas exigencias para estos vehículos que entran en vigor este miércoles. También son infracciones graves con esta misma sanción de 200 euros no llevar el casco ni chaleco reflectante por la noche y conducir estos vehículos sin tener la edad de 15 años.

Estos requsitos específicos que marca la normativa de Sevilla constas en el cambio de ordenanza de circulación que contiene las nuevas exigencias para los VMP se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia. Las sanciones vienen especificadas en el artículo 145 bis de la ordenanza.

Las exigencias que marca la normativa estatal tienen estas multas

Según lo dispuesto en la ley sobre responsabilidad civil y seguro, carecer de seguro será sancionado con entre 202 y 610 euros y circular con un VMP sin seguro con entre 250 y 800 euros en función de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor (más de 25 kilogramos de peso y más de 14 kilómetros/hora) por la citada Ley del Seguro.

Conducir en patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol y otras drogas puede acarrear una multa entre 500 y 1.000 euros en función de la tasa de alcohol o de 1.000 euros si se trata de drogas. En caso de dar positivo, además, el vehículo quedará inmovilizado, tal y como ocurre con el resto de vehículos.

Circular con un patinete manipulado o alterando las características técnicas o en los elementos regulados por el Manual de Características Técnicas es una infracción muy grave con multa de hasta 500 euros.

Por usar el teléfono móvil mientras se conduce un patinete o cualquier otro dispositivo de comunicación, la multa será de 200 euros.

Para quienes lleven auriculares, la multa será de 200 euros.

Circular con el patinete por aceras, zonas peatonales y túneles urbanos se considera una infracción leve con sanción de hasta 100 euros.

Los VMP son de uso unipersonal. No se permite circular con dos o más personas sobre el vehículo.