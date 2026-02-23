Todos los datos del Vía Crucis de las Hermandades de este lunes

Día grande en la Hiniesta. El Cristo de la Buena Muerte, titular de la corporación del Domingo de Ramos, preside esta tarde el Vía Crucis de las Hermandades, que organiza el Consejo de Cofradías. Por tal motivo, saldrá de la parroquia de San Julián a las 16:15 y regresará a ella a las doce de la noche. Casi ocho horas en la calle para que hermanos y devotos puedan contemplar de cerca una de las mejores obras de Antonio Castillo Lastrucci. Facilitará su visión el hecho de que vaya en posición vertical, alumbrado por los hachones de su antiguo paso.

Desde el pasado viernes se puede contemplar a la sagrada imagen sobre las andas, creadas para la ocasión. Están revestidas con faldones de damasco y terciopelo granate, confeccionados por Francisco Javier Sosa Sánchez. Se iluminan con cuatro hachones de cera tiniebla, con portahachones de metal plateado, obra de Manuel Seco Velasco (1952) que pertenecieron al anterior paso del Cristo de la Buena Muerte. Actualmente son propiedad de la Hermandad de la Vera Cruz de Tocina, a la que se los vendieron en 1971. El llamador, de metal plateado, también es de Manuel Seco Velasco (década de los 50). El exorno floral incluye allium, tranchelium, anémonas, hedera, mini gerberas, tulipanes, rosas, pittosporum, dracena sanderiana, astilbe y flor de cera. El Cristo porta para esta ocasión potencias de plata del mismo orfebre (mediados del siglo pasado).

El cortejo saldrá a las 16:15 de la parroquia de San Julián para llegar a la Catedral a las 19:35. Accederá y saldrá del templo metropolitano por la Puerta de las Campanillas, al encontrarse aún precintada la de los Palos por el incidente ocurrido con una azucena de la Giralda a principios de febrero. Este característico elemento se vino abajo por las fuertes rachas de viento registradas en los temporales.

Los itinerarios

En el recorrido de ida, el Cristo de la Buena Muerte irá por Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, Plaza del Señor de la Resurrección, Inocentes, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa y Plaza de los Maldonados, hasta llegar a la capilla de Montesión, sobre las 17:30. Desde allí continuará por Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín (17:55), Cervantes, San Andrés, Daoiz, Orfila, Cuna, Plaza del Salvador (19:00), Entre Cárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo y Plaza de la Virgen de los Reyes (19:35). Con este itinerario se evita la zona de las setas de la Encarnación, que se encuentra en obras para la llegada del tranvibús a la Plaza del Duque.

Una vez acabado el rezo del Vía Crucis en el interior de la Catedral, comenzará el regreso, con un itinerario muy similar al que toma la cofradía a la vuelta cada Domingo de Ramos, pasando por los famosos callejones que unen la parroquia de San Marcos con la de San Julián.

Este segundo itinerario es el siguiente: Puerta de las Campanillas (21:30), Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina y Francos hasta alcanzar la Cuesta del Rosario, donde llegará sobre las 22:15. Seguirá por la Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos (22:35), Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos (23:05), Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y entrada en la parroquia de San Julián, a las 23:50.

El cierre de San Julián

Este Vía Crucis se desarrolla en un escenario de incertidumbre para la Hermandad de la Hiniesta, puesto que se prevé que los próximos días el Arzobispado de Sevilla tome una decisión sobre el futuro de la parroquia de San Julián, que podría conllevar -en el peor de los casos- el cierre del templo antes de Semana Santa. Esto supondría que dicho acto piadoso fuese el último que se celebrase duante la presente cuaresma en esta iglesia cercana a la Puerta de Córdoba. De confirmarse tal medida, la corporación se trasladaría a Santa Marina, donde saldría en estación de penitencia el Domingo de Ramos de 2026.

El pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración del besamanos de la dolorosa, muchos cofrades de la Hiniesta han mostrado su preocupación por la situación de la sede canónica de la corporación. Los trabajos estaban previstos que comenzaran después de Semana Santa, pero el tren de borrascas de las últimas semanas ha podido empeorar el estado en el que se encuentra el templo.

Una incertidumbre que no empaña la ilusión con la que los hermanos de la Hiniesta afrontan este primer lunes de cuaresma, un día que pasará a la historia de la hermandad.