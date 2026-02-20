Horario y dónde ver el Getafe-Sevilla: otra final anticipada

Matías Almeyda reconocía en la rueda de prensa previa al encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Getafe CF que lleva superando "finales" desde que aterrizara en la capital hispalense. El técnico argentino, ahora en el punto de mira por la sanción de siete partidos que le ha sido impuesta tras su expulsión y posterior comportamiento el pasado fin de semana, está siendo observado por lupa no sólo por el Consejo de Administración y la dirección deportiva de la entidad hispalense, sino por una afición que cree en él y lo considera el adecuado para terminar con esta situación negativa que parece totalmente irreversible.

El bonaerense dirigirá al equipo desde el vestuario, con Javi Martínez como su extensión sobre el césped, en un partido marcado no sólo por la imperiosa necesidad que tienen ambos equipos de sumar una victoria, sino por el amplio rosario de ausencias y apercibidos que tiene el Sevilla en su visita al Coliseum. Se perderán el partido por lesión Marcao, Andrés Castrín, Oso y Ruben Vargas, sumándose a esta lista los sancionados Joan Jordán y Juanlu Sánchez. El conjunto nervionense cuenta además con cinco futbolistas que, en caso de ver la quinta amarilla frente al Getafe, se perderían el derbi ante el Real Betis Balompié del próximo 1 de marzo: José Ángel Carmona, Gabriel Suazo, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Lucien Agoumé.

Matías Almeyda, pensativo en la banda durante un partido del Sevilla. / Alejandro Garcia

Horario del encuentro

El duelo entre Getafe CF y Sevilla Fútbol Club se disputará el próximo domingo 22 de febrero a partir de las 14:00 en el Coliseum. No se le suele dar mal al conjunto nervionense el feudo azulón, donde solamente ha perdido en dos de sus últimas diez visitas. La última temporada el choque entre ambos equipos terminó con empate a cero, no así en 2024, donde un solitario gol de Sergio Ramos dio los tres puntos al cuadro blanquirrojo. El camero anotó su quinto tanto de la temporada para conseguir una victoria que terminaría siendo vital para lograr la salvación de forma holgada a las órdenes de Quique Sánchez Flores.

Dónde ver el partido

Además de seguirse in situ en el Coliseum y por la web de Diario de Sevilla, el encuentro será retransmitido por DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar. Sevilla y Getafe se encuentran separados por tres puntos en la clasificación, con los hispalenses a dos del descenso y los azulones a cinco. En caso de que los pupilos de Matías Almeyda lograsen ganar por un tanto igualarían el goal average particular, pues el cuadro que dirige José Bordalás derrotó al blanquirrojo por uno a dos gracias a un doblete de Adrián Liso.