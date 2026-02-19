Sólo dos derrotas del Sevilla en sus últimas diez visitas al Getafe

Kike Salas en el encuentro entre el Sevilla y el Getafe.

El Sevilla FC afronta este domingo la 25ª jornada de LaLiga con la visita al Getafe CF en el Coliseum, un estadio que en los últimos años no se le ha dado nada mal a los nervionenses.

El conjunto hispalense solo ha perdido dos de sus diez últimas comparecencias en el feudo azulón, donde ha firmado además dos empates y seis victorias desde aquella derrota por 2-1 sufrida en febrero de 2015.

Cuatro años después, el Getafe se impuso con claridad por 3-0, con un doblete de Jorge Molina y un tanto de Jaime Mata. La última derrota sevillista en esta serie llegó hace tres temporadas, cuando el equipo entonces dirigido por Quique Sánchez Flores venció 2-0 gracias a los goles de Munir y Enes Ünal.

Desde ese tropiezo, el Sevilla ha vuelto a puntuar en el Coliseum: empató sin goles la pasada campaña y logró dos triunfos en el curso 2023/24, ambos con Quique Sánchez Flores en el banquillo sevillista. En la Copa del Rey ganó 1-3, con tantos de Sergio Ramos e Isaac Romero (por partida doble), mientras que en LaLiga se impuso por la mínima, nuevamente con gol de Sergio Ramos.

Pese a esta dinámica reciente favorable al Sevilla, el balance histórico en terreno madrileño sonríe al Getafe, que ha ganado diez de los veintidós enfrentamientos disputados como local, por ocho victorias sevillistas y cinco empates.