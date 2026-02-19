El Barça-Sevilla, previsto para el 15 de marzo a las 16:15, a expensas del sorteo de la Champions

LaLiga ha publicado los horarios de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, en la que el Sevilla se medirá al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Los de Nervión, tras golear por 4-1 a los azulgranas en el último precedente, buscarán repetir resultado en suelo blaugrana, un estadio en el que no ganan en competición liguera desde 1994.

El encuentro está programado para el próximo 15 de marzo a las 16:15 horas, aunque el horario aún no es definitivo, ya que podría modificarse tras el sorteo de los octavos de final de la Champions, donde el Barça está clasificado directamente. Dicho sorteo se celebrará el viernes 27 de febrero, por lo que esa misma tarde se confirmará si ese horario se mantiene.

Un partido en el que no estará Matías Almeyda en el banquillo, ya que como se conoció ayer, ha sido sancionado con siete partidos, a la espera de la resolución de la apelación del club. También será una cita importante para los culés, no solo por lo deportivo, ya que ese mismo día se celebrarán las elecciones del FC Barcelona para elegir presidente.