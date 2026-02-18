Agenda cofradiera del Miércoles de Ceniza en Sevilla 2026

Sevilla recibe una nueva Cuaresma. Este miércoles, 18 de febrero, es Miércoles de Ceniza, por lo que se inaugura esa cuenta atrás de cuarenta días que nos separa de una nueva Semana Santa. De esta manera compartimos la agenda cofradiera de manera diaria desde hoy hasta el próximo 29 de marzo, Domingo de Ramos.

Trinidad. Tras la celebración de la eucaristía aproximadamente a las 19:45, Vía Crucis con el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas. De 17:00 a 19:00, el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas se encontrará expuesto a la veneración de los fieles en el altar mayor de la Basílica. El itinerario será el siguiente: Madre Isabel de la Trinidad, Beaterio, Santa Lucía, Enladrillada, Santa Paula, Plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora, San Marcos, Socorro, San Román, Sol, Madre Isabel de la Trinidad y entrada sobre 22:30.

Tras la celebración de la eucaristía aproximadamente a las 19:45, Vía Crucis con el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas. De 17:00 a 19:00, el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas se encontrará expuesto a la veneración de los fieles en el altar mayor de la Basílica. El itinerario será el siguiente: Madre Isabel de la Trinidad, Beaterio, Santa Lucía, Enladrillada, Santa Paula, Plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora, San Marcos, Socorro, San Román, Sol, Madre Isabel de la Trinidad y entrada sobre 22:30. Catedral. A las 20:00 misa de Miércoles de ceniza. Apertura solemne de la Cuaresma. Acceso: Puerta de San Miguel y del Bautismo (Apertura: 19:15).

A las 20:00 misa de Miércoles de ceniza. Apertura solemne de la Cuaresma. Acceso: Puerta de San Miguel y del Bautismo (Apertura: 19:15). Divino Perdón (Alcosa). Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón a partir de las 20:00, ocupando la sagrada cátedra Fray Ricardo Cittadini.

Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón a partir de las 20:00, ocupando la sagrada cátedra Fray Ricardo Cittadini. Desamparados (Santo Ángel). A las 21:00, ciclo de conciertos “Cristo de la Sopa”. Hoy, Banda de música municipal de la Puebla del Río.

A las 21:00, ciclo de conciertos “Cristo de la Sopa”. Hoy, Banda de música municipal de la Puebla del Río. La Paz. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria presidido por don Francisco J. Ortiz Bernal, deán presidente del Cabildo Catedral y moderador del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de la Candelaria y Blanca Paloma.

A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria presidido por don Francisco J. Ortiz Bernal, deán presidente del Cabildo Catedral y moderador del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de la Candelaria y Blanca Paloma. Santa Genoveva. A las 19:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Predicará don Gumersindo Melo González, párroco y director espiritual.

A las 19:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Predicará don Gumersindo Melo González, párroco y director espiritual. Santa Marta . A las 20:00, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. Predicará don Fernando Borrego Ojeda, párroco de la de Nuestra Señora de Belén de Tomares.

. A las 20:00, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. Predicará don Fernando Borrego Ojeda, párroco de la de Nuestra Señora de Belén de Tomares. San Gonzalo . Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, a partir de las 20:00 con el rezo del rosario. Preside fray Jesús David del Espino Nieva, párroco de Santiago El Mayor y de Nuestra Señora de la Asunción de Belalcázar.

. Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, a partir de las 20:00 con el rezo del rosario. Preside fray Jesús David del Espino Nieva, párroco de Santiago El Mayor y de Nuestra Señora de la Asunción de Belalcázar. Vera Cruz. A las 20:15, ejercicio de las Cinco Llagas y solemne quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz presidido por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder y director espiritual de la Hermandad del Gran Poder. Al ofertorio se celebrará la imposición de la Ceniza.

A las 20:15, ejercicio de las Cinco Llagas y solemne quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz presidido por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder y director espiritual de la Hermandad del Gran Poder. Al ofertorio se celebrará la imposición de la Ceniza. San Esteban. A las 20:30, segundo día de solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje presidido por don Juan José Sauco Torres.

A las 20:30, segundo día de solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje presidido por don Juan José Sauco Torres. San Benito . A las 20:15, segundo día de quinario al Santísimo Cristo de la Sangre, predicado por don Carlos Antonio Galán Moreu, párroco del Santísimo Redentor. La imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta a los fieles en devoto besamanos.

. A las 20:15, segundo día de quinario al Santísimo Cristo de la Sangre, predicado por don Carlos Antonio Galán Moreu, párroco del Santísimo Redentor. La imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta a los fieles en devoto besamanos. La Candelaria. A las 20:15, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud predicado por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla.

A las 20:15, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud predicado por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla. Los Javieres . A las 20:30, solemne quinario al Stmo. Cristo de las Almas ocupando la sagrada cátedra don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo.

. A las 20:30, solemne quinario al Stmo. Cristo de las Almas ocupando la sagrada cátedra don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo. El Baratillo . A las 20:15, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad.

. A las 20:15, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad. Panaderos . A las 20:15, en la iglesia de la Misericordia, segundo día de quinario en honor de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, predicado por don Gonzalo Fernández Copete, arcipreste de Itálica y párroco de la Algaba.

. A las 20:15, en la iglesia de la Misericordia, segundo día de quinario en honor de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, predicado por don Gonzalo Fernández Copete, arcipreste de Itálica y párroco de la Algaba. Los Negritos. A las 20:15 solemne quinario al Santísimo Cristo de la Fundación, presidido por fray Francisco González Caballero, párroco de Nuestra Señora del Águila y superior de la Comunidad Franciscana de San José de Palmete.

A las 20:15 solemne quinario al Santísimo Cristo de la Fundación, presidido por fray Francisco González Caballero, párroco de Nuestra Señora del Águila y superior de la Comunidad Franciscana de San José de Palmete. Las Cigarreras. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Predicará don Antonio Bueno Ávila, canónigo sochantre de la Catedral de Sevilla.

Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Predicará don Antonio Bueno Ávila, canónigo sochantre de la Catedral de Sevilla. El Calvario . A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo del Calvario. Predicará don Miguel Canino Zanoletty.

. A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo del Calvario. Predicará don Miguel Canino Zanoletty. La Carretería . Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Luz comenzando a las 20:15. Predicará don Manuel Sánchez Sánchez, canónigo de la S.I.C. y miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de las Candelarias y la Blanca Paloma.

. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Luz comenzando a las 20:15. Predicará don Manuel Sánchez Sánchez, canónigo de la S.I.C. y miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de las Candelarias y la Blanca Paloma. La O. A las 20:20, quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Predicará don Rafael Muñoz Pérez, vicario episcopal, canónigo de la Catedral y cura párroco de San José y Santa María.

A las 20:20, quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Predicará don Rafael Muñoz Pérez, vicario episcopal, canónigo de la Catedral y cura párroco de San José y Santa María. Santo Entierro. A las 20:15, solemne quinario al Santísimo Cristo Yacente con homilía a cargo de fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de Hermandad.

A las 20:15, solemne quinario al Santísimo Cristo Yacente con homilía a cargo de fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de Hermandad. Soledad (San Lorenzo). Solemne Quinario en honor de María Santísima en su Soledad.