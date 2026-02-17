La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer por la operación urbanística de la parcela de Emvisesa en Pino Montano

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, y a su mujer, Olga P., en relación con la operación urbanística por la que se enajenó una parcela en Pino Montano Norte que está siendo investigada por un juzgado de Sevilla, una parcela de Emvisesa que fue comprada por 1,7 millones de euros por la sociedad de Olga P. y vendida sólo cinco meses después por 3,9 millones. Según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación, los agentes de la UCO habrían practicado varias detenciones más relacionadas con la venta de dicha parcela, entre ellas la de dos antiguos socios de la esposa de Pineda y un ex trabajador de la Empresa Municipal de Vivienda que recibió un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda. De esta forma, la Guardia Civil ha detenido al menos a cinco personas en relación con esta operación, si bien hay varias personas más que han sido citadas a declarar en calidad de investigados pero no detenidos.

Las detenciones se producen después del informe remitido por la Guardia Civil a la juez de Instrucción 10 de Sevilla, en el que se apuntaba que en el marco de la investigación a Rafael Pineda -quien según los agentes vendría realizando gestiones para terceros antes distintas administraciones públicas "a cambio de contraprestaciones económicas por dichas gestiones"- se detectaron ciertos "indicios sospechosos" en las actividades de su esposa, Olga P., que es la administradora y única socia de la empresa Higuerón Real Estate, sociedad que fue la adjudicataria de la subasta pública de la mencionada parcela.

Para los investigadores, hay indicios que refuerzan la hipótesis policial de que la adjudicación de la parcela y su posterior venta se trataría de una "operativa comercial sospechosa". En este sentido, relatan que la sociedad de la mujer de Pineda se adjudicó en septiembre de 2024 la parcela de Emvisesa por un importe de 1.777.796,84 euros. La parcela salió a subasta en virtud de un acuerdo adoptado por la comisión ejecutiva del consejo de administración de la empresa municipal de 1 de junio de 2022 -en la etapa de Antonio Muñoz como alcalde-, a un precio de salida superior al que finalmente se adjudicó -1.987.363,74 euros- pero esa subasta quedó desierta al no acudir nadie a la misma.

Sin embargo, en el año 2024, con el popular José Luis Sanz ya en la Alcaldía, la parcela volvió a salir a subasta con un precio de salida de 1.469.203,60 euros, es decir con una rebaja de algo más de medio millón de euros. Y es en ese momento cuando se adjudica a la sociedad Higuerón Real Estate por un precio de 1.469.204 euros, una puja "de sólo 40 céntimos por encima del precio de salida", advirtió la UCO, que señalaba que la operación que se materializó el 4 de septiembre de 2024, con el IVA incluido, ascendía a 1.777.796,83 euros.

/ juan carlos vázquez

El informe policial destaca cómo menos de cinco meses después de esa adjudicación, en enero de 2025, se produce la venta de la parcela por parte de Higuerón Real Estate a la sociedad Eryel Invest -que forma parte del holding empresarial Burger King Spain- por importe de 3.956.284,97 euros, con lo que Higuerón Real Estate obtuvo unos beneficios de 2.178.488,13 euros, sostuvo la UCO. Esos dos millones de "ganancias obtenidas", prosigue, se distribuyeron entre el matrimonio de Rafael Pineda y Olga P. (639.120,63 euros), mientras que el resto fue a parar a dos antiguos socios de Higuerón a la mujer de uno de ellos y 78.650 euros a una empresa propiedad del funcionario de Emvisesa Daniel M. L., que es jefe de Sección de Terciarios de Emvisesa.

Una transferencia "sin motivo aparente" a una empresa del funcionario

La UCO expuso asimismo que detectó una transferencia por ese importe desde la cuenta de Higuerón Real State a la sociedad Aural Estate S. L., propiedad de Daniel M. L., "sin motivo aparente, procedente de los grandes beneficios con la venta final de la parcela objeto de investigación", de lo que concluye que esto hacen "altamente sospechosas todas las operaciones inmobiliarias relacionadas con la parcela inicialmente propiedad de Emvisesa".

Los investigadores detallaban que uno de los antiguos socios de la mujer de Pineda, Jaime García A. L., que además es trabajador de Burger King Spain, recibiría 502.961,65 euros, y el otro socio, José Luis G. C. un total de 341.549,17 euros, siendo una "persona clave en financiar la compra de la parcela en subasta por parte de Higuerón Real Estate al prestarle, junto a otras personas, el dinero necesario para adquirirla a través de la sociedad Fedrisur Inversiones". A la esposa del anterior, que también participó en la financiación de la compra de la parcela, se destinaron otros 297.182,50 euros, y otros 74.376,67 euros a la sociedad Unuk Capital, que también intervino en la financiación.

La Guardia Civil sospecha que pudiera haberse producido tráfico de influencias por parte de Rafael Pineda para la "efectiva adjudicación de la parcela objeto de investigación a la sociedad de su esposa", quien, "en connivencia con sus antiguos socios en Higuerón Real Estate, realizaron los movimientos societarios y financieros necesarios para lograr la operación".

Dicen los investigadores que el expediente de subasta presenta una secuencia de hechos que deben ser examinados, puesto que la constatación de que la parcela saliera a subasta a un precio "sensiblemente inferior al de mercado y que ese valor sufriera incluso una rebaja hasta su adjudicación final, hace necesario un estudio en profundidad del mismo por si algún funcionario hubiese actuado en connivencia con los investigados".

Además, no descartan que pudiera haber además un delito de corrupción entre particulares, ya que "uno de los antiguos socios de la empresa que logra la adjudicación en subasta de la parcela es a su vez trabajador del holding empresarial que finalmente acaba comprando la misma con un gran sobreprecio respecto a su venta en subasta menos de cinco meses antes: pagando 3.956.284,97 euros en lugar de 1.777.796,84 euros".

El informe concluyó que "parece incongruente" que Burger King haya comprado la parcela "por más del doble de lo que fue adquirida tan sólo unos meses antes, no optando en ninguno de los procedimientos de enajenación, cuando es razonable pensar que deberían tener información de las características y precios posibles de venta de un finca en la que mantienen un negocio de restauración (Burger King) desde el año 2017".

Además, indicó que "la única actividad de Higuerón Real Estate era gestionar los subarriendos de la parcela y posteriormente la canalización de los fondos relacionados con ambas compraventas", y añaden que la salida de los dos antiguos socios de Higuerón antes de la adquisición de la parcela "podría responder a un intento de ambos de alejarse de las posiciones más visibles de la estructura, evitando así su vinculación con un negocio posiblemente ilícito" por el que recibieron un "alto beneficio económico" tanto estos como Rafael Pineda y su mujer, y el funcionario de Emvisesa.