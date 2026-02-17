Iryo reanuda este martes los viajes en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid

La compañía ferroviaria Iryo ha anunciado este lunes a última hora la reanudación de sus operaciones comerciales en la línea Madrid–Sevilla a partir de este martes 17 de febrero, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif.

El servicio se restablece con una oferta total de 14 circulaciones diarias, distribuidas en siete servicios por sentido, lo que supone siete idas y siete vueltas entre ambas ciudades. Dentro de esta programación se incluyen también los servicios transversales Barcelona–Sevilla, con cuatro circulaciones diarias (dos idas y dos vueltas), recuperando así conexiones directas que facilitan la movilidad entre los principales ejes de transporte del país.

Los horarios actualizados ya pueden consultarse en los canales habituales de venta y en la página web de la compañía, permitiendo a los viajeros planificar sus desplazamientos con normalidad tras la reapertura de la línea.

Con motivo de este reinicio de operaciones, el CEO de Iryo y parte del equipo directivo acompañarán a la tripulación y a los viajeros en el primer viaje Madrid–Sevilla de las 07:54, un gesto con el que la empresa quiere subrayar la relevancia de esta conexión dentro de su red de servicios.