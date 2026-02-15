Bakambu: "Ayer hablé con Cucho y le dije que ahora empieza la temporada de verdad"

Pablo Fornals y Bakambu hablaron para los medios del club, en los que se mostraron contentos por la victoria del Betis en Son Moix. El centrocampista de Castellón de la Plana destacó que el equipo "estuvo compacto" y que es una victoria importante tras las derrotas del Villarreal y el Atlético de Madrid. Mientras que Bakambu, que volvió a ver portería, aseguró que tras este gol su confianza "va a ir para arriba".

Pablo Fornals

"Una victoria importante como se han conformado los resultados y nos acerca un poco a esos rivales. El equipo ha encontrado la forma de estar compacto y sabiendo que Bakambu y los extremos saliendo a las contras. Poco a poco se van recuperando compañeros y es importante para nosotros y el míster para llegar con el máximo de efectivos posibles".

No quieren pensar en el derbi, dijo el centrocampista, que añadió que "Rayo y Rayo en la cabeza, con semanas limpias en liga tras un tramo duro físico para todos y ahora hay que aprovechar para seguir sumando de tres".

Sobre el congoleño, que volvió a ver portería, dijo esto: "Bakambu sé que es capaz de dar, yo lo intento apretar, yo en el otro equipo en el que estuvimos le di muchas asistencias y nosotros queremos que marque Bakambu".

Bakambu

"Muy contento de la victoria de hoy, no ha sido fácil, pero hemos sumado seis puntos fuera de casa. Ha sido muy difícil, con la Copa de África, el mercado", dijo el ariete tras unas semanas complicadas en lo personal para él.

Además, desveló una conversación con el cafetero: "Antes de ayer hablé con el Cucho y le dije que ahora empieza la temporada de verdad, vamos a necesitar a todos y si seguimos así va a ir bien". "Ahora tenemos tiempo para preparar partidos de liga y mi confianza va a ir para arriba", aseguró.