Estos son los jugadores del Sevilla FC apercibidos para el derbi ante el Real Betis

No es que el empate entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés no contentara a nadie, sino que fue un varapalo para los dos equipos. Con el factor cancha a favor, los hispalenses desaprovecharon la oportunidad de derrotar a un rival directo en un partido marcado por la iniciativa de los propios jugadores de teñir de rojo el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por su parte, el cuadro babazorro fue incapaz de llevarse el gato al agua jugando con uno más desde el minuto 16, momento en el que el colegiado Galech Apezteguía expulsó a Juanlu Sánchez por doble amarilla.

El de Montequinto se perderá el encuentro del próximo fin de semana frente al Getafe al igual que Joan Jordán y Matías Almeyda, quienes vieron la cartulina roja en el banquillo del Sevilla. Pese a que la expulsión del catalán no marca en demasía los planes del técnico bonaerense para el duelo en el Coliseum, la del lateral condiciona lo que pueda pasar tanto en el duelo ante el combinado azulón como en el Gran Derbi que tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja el domingo 1 de marzo a partir de las 18:30.

Matías Almeyda protestando al árbitro en el Sevilla-Alavés. / Antonio Pizarro

Cinco apercibidos en el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club afronta el partido en Getafe con cinco futbolistas apercibidos de cara al choque ante el Real Betis Balompié, todos ellos importantes en la rotación de Almeyda. En caso de que vieran amarilla en el Coliseum, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, José Ángel Carmona, Gabriel Suazo y Lucien Agoumé podrían perderse el derbi. Cualquiera de estas bajas se antojan sensibles para el entrenador sevillista, pues tres de ellos entran en el top 10 de los más usados por el argentino, salvando a los dos centrales que han estado lastrados por distintos problemas físicos a lo largo de toda la temporada. Sin embargo, ambos partieron de inicio frente al Alavés y se antojan fundamentales en el tramo final del curso si las lesiones se lo permiten.

Tras el encuentro de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla se convierte en el primer equipo de la historia de la Primera División que ha visto más de 360 cartulinas amarillas. La intensidad, una ventaja en ciertos momentos cuando el fútbol así lo requiere, es un problema si se sobrepasa el límite de la sobreexcitación, algo que quedó patente en el partido ante el Alavés. Los jugadores del cuadro nervionense deberán tener mucha vista en lo que resta de año para tratar de perderse el menor número de duelos posibles, pues toda ayuda es poca para amarrar una salvación que, si todo sigue así, va a estar tan disputada como la pasada campaña.