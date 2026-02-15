La afición del Sevilla FC carga contra Galech Apezteguía: "No vale ni para Segunda"
El colegiado navarro fue el gran protagonista del duelo ante el Deportivo Alavés
Así fue el recibimiento al autobús del Sevilla FC: Matías Almeyda, uno más
El empate del Sevilla Fútbol Club frente al Deportivo Alavés tuvo como principal protagonista al colegiado Iosu Galech Apezteguía. El navarro fue foco de críticas por parte de la hinchada nervionense, algo que puede comprobarse en el vídeo que encabeza la noticia. La expulsión de Matías Almeyda y el penalti no señalado sobre Lucien Agoumé terminaron por enfadar al respetable presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que recriminó al trencilla su conducta en varias ocasiones.