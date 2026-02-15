El empate del Sevilla Fútbol Club frente al Deportivo Alavés tuvo como principal protagonista al colegiado Iosu Galech Apezteguía. El navarro fue foco de críticas por parte de la hinchada nervionense, algo que puede comprobarse en el vídeo que encabeza la noticia. La expulsión de Matías Almeyda y el penalti no señalado sobre Lucien Agoumé terminaron por enfadar al respetable presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que recriminó al trencilla su conducta en varias ocasiones.