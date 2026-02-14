Así ha recibido la afición del Sevilla FC al equipo antes de enfrentarse al Alavés: Matías Almeyda, uno más

La afición del Sevilla Fútbol Club sabe que, por desgracia y fruto de malas decisiones, las finales que su equipo juega ahora son partidos como el de este fin de semana ante el Deportivo Alavés. Empatados a puntos con el cuadro babazorro, con tres de ventaja sobre los puestos de descenso, los pupilos de Matías Almeyda saben de la importancia que tiene este encuentro para la clasificación, por lo que realizaron una campaña en redes sociales invitando al público a que asistiera de rojo al Ramón Sánchez-Pizjuán, siguiendo la línea de aquel partido de la pasada temporada frente a la Unión Deportiva Las Palmas que sirvió para amarrar la permanencia.

A esta iniciativa por parte de los jugadores hay que sumar la promovida por Biris Norte a través de sus distintos canales oficiales, instando a la afición a recibir al autobús del equipo como antaño para darles un último empujón antes de entrar al coliseo nervionense. Alrededor de un centenar de hinchas del Sevilla se han congregado en la esquina de Gol Sur con Preferencia, a la altura de la tienda oficial del club, para animar a los suyos en un encuentro vital para alejarse de los puestos de peligro, a expensas de lo que ocurra en el partido aplazado que debía haberse disputado el pasado fin de semana.

Tal y como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia, Matías Almeyda ha jaleado a los aficionados que se encontraban presentes en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán, en una convocatoria que no ha sido tan multitudinaria como se esperaba. Sin embargo, una vez más la hinchada del Sevilla Fútbol Club ha vuelto a demostrar que está por encima del nivel de un equipo que debe salir airoso si no quiere meterse en más problemas de los que ya tiene. De perder frente al Deportivo Alavés, los blanquirrojos no sólo perderían posiciones en la tabla, sino que podrían incluso perder el 'goal average' favorable conseguido en la ida gracias a los tantos de Rubbén Vargas y Alexis Sánchez en caso de que el cuadro babazorro gane por dos o más goles.