Horario y dónde ver el Sevilla-Alavés: buscando la calma

Se suele decir que detrás de la tormenta siempre llega la calma, aunque en el Sevilla Fútbol Club no hay un fin de semana tranquilo. Los hispalenses llegan al choque ante el Deportivo Alavés con la necesidad de sacar tres puntos para poner tierra de por medio con los puestos de descenso, en una situación idéntica a la que afronta el cuadro babazorro. Los vascos llegan al Ramón Sánchez-Pizjuán tras dos derrotas consecutivas, frente a Real Sociedad y Getafe en Copa del Rey y LaLiga respectivamente, mientras que el combinado blanquirrojo logró sacar un punto de oro el pasado domingo en la visita del Girona al feudo nervionense.

Matías Almeyda y sus pupilos son consicentes de lo importante que sería regalarle una victoria a su afición en un tramo complejo de la temporada, más aún teniendo en cuenta que los dos próximos partidos serán fuera de casa: en el Coliseum y en el Estadio de La Cartuja ante el Real Betis Balompié. Con un ojo puesto en el encuentro aplazado del pasado fin de semana entre Rayo Vallecano y Real Oviedo, que podría acercar al Sevilla a los puestos de peligro si el cuadro madrileño suma tres puntos, el conjunto blanquirrojo sigue dependiendo de sí mismo para lograr una permanencia que es el principal objetivo de todos los equipos agolpados en la zona baja de la tabla.

Las fotos del Alavés - Sevilla de Copa del Rey / EFE

Horario del partido

El encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés se disputará el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 18:30 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Esta será la tercera vez que los dos equipos se vean las caras este curso, con un balance de una victoria para cada uno. Los nervionenses derrotaron al cuadro blanquiazul en el choque de la primera vuelta gracias a los goles de Rubén Vargas y Alexis Sánchez, aunque el combinado babazorro eliminó al hispalense en los dieciseisavos de la Copa del Rey con un tanto de Carlos Vicente desde los once metros, quien curiosamente ha transformado un penalti en ambos partidos.

Dónde ver el encuentro

Además de seguirse in situ en el Sánchez-Pizjuán y por la web de Diario de Sevilla, el choque será retransmitido por DAZN, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga, RTVE Play y Teledeporte. De las últimas diez visitas del Alavés al feudo nervionense, los vascos solamente han conseguido sacar cinco puntos de 30 posibles, con una balance de siete victorias para el cuadro hispalense y dos empates. La pasada temporada, en la jornada 32 con todo por decidirse, Peque y Kike García pusieron las tablas en un encuentro clave por la permanencia. Cabe recordar que los babazorros se salvaron por dos puntos y los sevillistas por uno, viviendo una situación límite hasta final de curso.