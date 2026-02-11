Un ex entrenador de Sergio Ramos defiende la postura de Antonio Cordón: "Tiene experiencia"

Parece que es imposible estar más de 24 horas sin hablar de un posible regreso de Sergio Ramos al Sevilla Fútbol Club. El camero, que disputó su último partido como jugador nervionense en 2024, ha mostrado su interés en volver, ya sea como directivo o como futbolista, algo que no deja de causar revuelto entre el sevillismo. Pese a que tanto Antonio Cordón como José Ignacio Navarro, su mano derecha, descartasen su incorporación a la plantilla, el nombre del zaguero continúa siendo un tema candente a nivel local y nacional. Tanto es así que su último entrenador en el cuadro hispalense habló sobre este tema el pasado martes por la noche.

Quique Sánchez Flores, tertuliano en El Partidazo de COPE, respondió con sinceridad a la pregunta de Juanma Castaño sobre el ofrecimiento del camero: "Yo eso me lo puedo creer siempre. Me lo creería siempre porque es un futbolista que seguramente todavía está para ayudar". "Es muy atrevido decirlo por mi parte porque no se cómo está Sergio, pero el Ramos que yo conocí hace relativamente poco le venía perfectamente bien al Sevilla", aclaraba el madrileño antes de aclara que desconoce cómo se encuentra "el Ramos actual, un año y medio después". "Con las mismas condiciones de hace un año y medio, seguro que sí, lo que pasa es que también confío en que un director deportivo como Antonio Cordón tiene la experiencia suficiente para saber si es lo que necesita el equipo", remataba el que fuera técnico del Sevilla.

Sergio Ramos, de jugador a presidente

Pese a que su vuelta como futbolista se antoja imposible, lo que parece cada vez más cerca es ver a Sergio Ramos sentado en el palco presidencial del Sevilla Fútbol Club. El canterano blanquirrojo continúa en la pole para hacerse con los paquetes accionariales de las grandes familias, aunque no todas están dispuestas a vender por el momento. Con Five Eleven Capital como el fondo inversor que llegará de la mano del camero, el cambio de rumbo en la entidad hispalense parece una realidad más que cercana. De cumplirse el objetivo de la permanencia, con la clasificación cada vez más apretada, todo parece indicar que la nueva era del combinado nervionense podría comenzar este mismo verano.

La historia de Ramos y el Sevilla ha estado llena de altibajos, con más momentos de tensión que de cariño, por lo que este capítulo podría ser definitivo para la relación del camero con el club en el que se formó. Regresar a Nervión se antoja como un arma de doble filo para el central, que quiere erigirse como el salvador de un equipo en ruinas, aunque todo queda a expensas de que mejore la situación económica y deportiva. Un claro reflejo de inestabilidad salvada por la campana es el curso 2022/2023, donde el cuadro hispalense cambió la ruina por la gloria tras pasar de pelear por la salvación a triunfar ganando la séptima UEFA Europa League frente a la AS Roma en Budapest.