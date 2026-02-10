Un mes para recuperar lesionados

El único aspecto positivo de la dolorosa eliminación copera del Betis es que el calendario se alivia y durante un mes no tendrá partidos intersemenales que afrontar, una circunstancia importante para tener más descanso y recuperar algo de fondo de armario.

Este miércoles y jueves se disputan las idas de semifinales de Copa del Rey, el 19 y 26 de febrero los play off de acceso a los octavos de final de la Liga Europa en la que ya esperan rival los verdiblancos y en la primera semana de marzo, justo después del derbi sevillano (con todo lo que eso supone), se disputan las vueltas de las semifinales coperas. No será hasta el 12 de marzo cuando los de Manuel Pellegrini vuelvan a jugar un partido entre semana y hasta entonces disputará sólo cuatro choques ligueros en los que centrarse plenamente.

De esta forma el técnico tendrá que rotar menos para repartir esfuerzos y si a algún jugador le toca repetir no supondrá tanto problema al haber tiempo para recuperar entre partido y partido.

Un tiempo este mes en el que el preparador chileno espera recuperar a alguno de sus lesionados para disponer de nuevas piezas. Ya cuenta con Junior y Riquelme el pasado fin de semana, pero aún quedan en la enfermería Cucho Hernández, Bellerín, Chimy Ávila Isco, Amrabat y Lo Celso.

El delantero colombiano se prueba estos días, aunque no forzará en ningún caso para evitar recaídas, ya que es una pieza fundamental en el equipo y ha quedado demostrado que no tiene reemplazo en la plantilla. Para el encuentro del domingo en Palma Chimy Ávila y Bellerín podrían reaparecer según las sensaciones que tengan estos días. Para finales de este mes o principio del próximo Isco podría entrar ya con el grupo, antes que Amrabat a quien se lo espera para finales de marzo. Lo de Lo Celso va para más tiempo.

Además, Antony viene jugando con problemas en el pubis que le causan un dolor con el que convive en los partidos, por lo que menso encuentros supone menos exigencia e incluso la posibilidad en algún momento de descansar, por lo que este mes en el que el calendario dará algún respiro puede ser importante para que el Betis recupere efectivos.