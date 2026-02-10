Sevilla consolida la escalada del precio de la vivienda y alcanza máximos históricos en el entorno de la Catedral

La zona de la Catedral se ha consolidado como el área más cara para residir en Sevilla, alcanzando precios de 6.000 euros por metro cuadrado en enero de 2026, lo que representa un incremento superior al 20% en apenas un año. Esto eleva el coste de un piso de 95 metros cuadrados hasta los 570.000 euros, reflejando la fuerte presión al alza que atraviesa el mercado residencial sevillano.

La tendencia de encarecimiento afecta también a los barrios tradicionalmente más asequibles, como Pino Montano o Bellavista, donde una vivienda estándar de 80 metros cuadrados supera ya los 150.000 euros. Ello evidencia un cambio estructural en el acceso a la vivienda en la capital andaluza.

Estos datos corresponden al último informe anual de precios máximos y mínimos de la vivienda elaborado por la sociedad tasadora Tecnitasa, que confirma que Sevilla se encuentra inmersa en una dinámica de subida muy por encima de la registrada en ejercicios anteriores. En la ciudad hispalense, el mercado residencial ha experimentado un incremento medio del 20% en un año, una cifra superior respecto al conjunto de España, donde la variación media se sitúa en el 13,5%.

Según explica Rosario García Blanco, delegada de Grupo Tecnitasa en Sevilla, "la oferta de vivienda en venta sigue siendo limitada, especialmente en las zonas céntricas, donde apenas hay suelo disponible y la rehabilitación tiene costes elevados". Así, la zona de la Catedral se consolida como el principal referente del mercado prime sevillano, situándose ya en niveles que la colocan entre las áreas más caras de España.

Y es que solo ocho distritos de otras capitales españolas superan los 6.000 euros por metro cuadrado del enclave hispalense: Recoletos, Madrid (20.500 euros); Puente Romano, Marbella (17.150 euros); Nou Llevant/Portixol, Palma de Mallorca (17.000 euros); Paseo de Gracia, Barcelona (10.900 euros); Avenida Libertad-Plaza Guipuzcoa-Paseo Miraconcha, San Sebastián (9.617 euros); Torre del Río-La Térmica, Málaga (9.500 euros); Abandoibarra - Plaza de Euskadi, Bilbao (7.800 euros) y Las Canteras, las Palmas de Gran Canarias (6.500 euros).

Al escenario de encarecimiento que vive Sevilla se suma el impacto creciente de los apartamentos turísticos, que está reduciendo de forma significativa la oferta residencial disponible en el centro de la ciudad. En los últimos cuatro años, el número de apartamentos turísticos en Sevilla ha pasado de 1.691 a 2.672, repartidos en 342 edificios, casi el doble que en 2021. La conversión de viviendas e incluso edificios completos en alojamientos extrahoteleros ha intensificado la competencia por el suelo residencial, desplazando la demanda hacia otras zonas y contribuyendo al encarecimiento general del mercado.

Sevilla, solo por detrás de Marbella y Málaga

De acuerdo a los datosrelativoss a valores máximos y mínimos de Andalucía de enero de 2025 a enero de 2026 de Tecnitasa, Sevilla se incorpora al reducido grupo de mercados que superan los 6.000€/m² en su zona más exclusiva, un umbral que en la comunidad solo superan dos localizaciones concretas.

Por un lado, Marbella, que lidera el mercado andaluz y ocupa el segundo puesto a nivel nacional, con precios máximos de 17.150€/m² en Puente Romano (incremento del 15% en un año). Este enclave del municipio malagueño es conocido por su privilegiada ubicación en la Milla de Oro, así como la escasez de propiedades y la alta demanda internacional.

A continuación, Torre del Río - La Térmica, una zona del litoral oeste de Málaga a pie de playa donde se han edificado varias promociones de lujo en los últimos diez años, en la que el metro cuadrado supera los 9.000 euros (5% superior respecto a 2025). En paralelo, Cádiz se aproxima a la capital sevillana con valores máximos de 5.900€/m² en el Paseo Marítimo (+10%), una de las zonas más turísticas de la ciudad.

Por debajo de Sevilla se sitúan otras capitales andaluzas con mercados más contenidos. Granada registra precios máximos de 5.000€/m² en el entorno de Puerta Real, mientras que Córdoba y Almería se mueven en niveles de 2.850€/m² y 2.950€/m², respectivamente, en sus zonas más representativas. En el extremo inferior, ciudades como Jaén y Huelva presentan precios máximos que no superan los 2.000€/m², evidenciando una brecha cada vez más acusada entre Sevilla y buena parte del territorio andaluz.

¿Dónde está la vivienda más asequible en Sevilla?

Dentro de la propia ciudad, se detecta una subida generalizada en todos los distritos. Nervión y Los Remedios se consolidan como áreas de precio alto, con valores que oscilan entre 3.500 y 4.500 €/m², dependiendo del estado del inmueble y su proximidad a zonas comerciales o accesos a los transportes públicos.

En paralelo, Triana se sitúa en un rango aproximado de 3.000 a 4.000 €/m², con un crecimiento especialmente acusado en las zonas más próximas al río. Tal y como señala Tecnitasa, "el barrio mantiene un fuerte atractivo residencial y cultural, lo que ha incrementado el interés tanto de compradores locales como de inversores".

Distritos como San Pablo–Santa Justa muestran una evolución significativa, con precios medios entre 2.500 y 3.200 €/m², impulsados por la cercanía a infraestructuras de transporte y centros de actividad económica.

En cuanto a los precios mínimos, estos se concentran en barrios como Amate, Macarena, Bellavista o Pino Montano, donde el valor medio alcanza los 1.900 €/m², tras incrementos interanuales notables. Aun así, incluso en estas zonas, el acceso a la vivienda resulta cada vez más complejo, al situarse el precio total de una vivienda estándar de 85 metros cuadrados por encima de los 150.000 euros.

En conjunto, los datos reflejan que Sevilla atraviesa un proceso de reajuste estructural de su mercado inmobiliario, en el que las subidas de precios ya no son un fenómeno exclusivo de las zonas exclusivas, sino que afectan de forma transversal a toda la ciudad.