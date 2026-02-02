El turismo se estanca en Sevilla mientras aumenta la ocupación en alojamientos de la provincia

Los poco más de tres millones de viajeros que decidieron alojarse en un hotel de Sevilla en 2025 suponen un inapreciable 0,11 % más que los huéspedes de 2024, según el INE (Coyuntura Turística Hotelera y Encuesta de Ocupación en apartamentos Turísticos). Aunque es cierto que hubo un ligero aumento de las pernoctaciones, un 1,32 % y de la estancia media, 1, 21%, el turismo, por lo menos el hotelero, parece estancarse y estar lejos de las cifras de récord. Unos datos que, a falta de las cifras de los alojamientos extrahoteleros, reflejan que otras opciones de alojamiento van ganando adeptos y que, como ocurre en otros destinos españoles, la bajada de los turistas residentes es compensada a duras penas por los extranjeros.

Lo cierto es que existen cada vez más estudiosos del sector turístico que abogan por cambiar las variables con las que se miden los flujos de personas en el sector. La estancia hotelera, los pasajeros de avión o tren, en un mundo en el que cada vez adquieren más importancia otras formas de viajar reflejan solo una parte del turismo, la que predominaba hasta antes de la pandemia. Ahora, la sostenibilidad ha dado paso al turismo regenerativo, aquel donde los visitantes tienen un impacto positivo en su lugar de vacaciones, dejándolo mejor de lo que lo encontraron. Por eso, cada vez más intentan vivir como un local, buscando artesanía, naturaleza y aquello que hace a cada destino diferente.

El 23,7% de las pernoctaciones en alojamientos turísticos de la Unión Europea durante 2024 fueron en edificios de apartamentos sin servicios hoteleros y viviendas turísticas. En total, se contabilizaron 715 millones de noches, un 3,1% más que el año anterior y un 8,7% por encima de los niveles de 2019, según datos de Eurostat en octubre.

Récord de pasajeros en el aeropuerto

En cualquier caso y hasta que todos los operadores turísticos se pongan de acuerdo sobre las variables que se deben tener en cuenta a la hora de cuantificar los datos, otro de los factores que se deben tener en cuenta son los pasajeros que pasan por el aeropuerto. Por el de San Pablo pasaron el año que acaba de terminar 9.478.313 personas. No quiere decir que todas llegaran a Sevilla, son los que tienen origen o destino en el aeródromo. Si bien es cierto que muchos utilizan las más de 79 rutas operadas por 25 compañías para llegar a Sevilla por aire, hay un porcentaje que, o bien utilizan San Pablo como tránsito o simplemente como punto más cercano a otros destinos andaluces que no tienen aeropuerto. Como curiosidad, la aerolínea más utilizada por los viajeros fue Ryanair, seguida de Vueling y Transavia y el principal aeropuerto de conexión sigue siendo el de Madrid.

La ocupación media en Sevilla durante el año 2025 fue del 76,05%, un 0,72% más que en 2024. La ciudad comienza a sentir algo de lo que venían advirtiendo algunos informes como el de Exceltur, las pernoctaciones de los nacionales caen un 3,9% a la vez que crecen los viajes y los gastos a destinos internacionales. De esta forma, junto a un crecimiento de la entrada de extranjeros menor a otros años, la presión turística en España baja, por lo que se han registrado en 2025 casi 20.000 turistas menos al día en comparación con año anterior. En términos relativos, en el año recién finalizado se registraron 7,4 turistas por cada 100 residentes, cuando en el año anterior esa cifra fue de 7,5. Una tendencia que sigue la estela de lo apuntado en 2024, según el informe turístico anual del Ayuntamiento de Sevilla, durante el año 2024, por primera vez desde la pandemia, "los viajeros procedentes de España, decrecieron. Hubo un 11,40 % menos de viajeros que en 2023 y casi un 7% menos de pernoctaciones que en 2023".

En el informe turístico anual de 2024 realizado por el Ayuntamiento de Sevilla indicaba que las pernoctaciones habían sido 8.150.207, "un 6,36 de incremento con respecto al año anterior". Este año, según la Coyuntura Turística Hotelera y Encuesta de ocupación en Apartamentos Turísticos del INE, durante el año 2025 las pernoctaciones en hoteles fueron 6.623.034.

Estancia media y provincia

La estancia media de la ciudad es de 2,12 días, la nacional es de 2,67. Los operadores turísticos de la ciudad llevan décadas intentando aumentar el tiempo que los turistas se quedan en Sevilla porque está comprobado que es el modo de aumentar el gasto de los viajeros, una lucha cuyo resultados se ven poco a poco y que, diferentes voces del sector abogan por crear sinergias con otros destinos cercanos, como las ciudades de Carmona, Écija o Itálica. La provincia tiene mucho que decir aún en el sector.

Precisamente en los datos de la provincia, sin la capital, es donde hay una mayor subido en el turismo extrahotelero. Este tipo de alojamientos, sobre todo los rurales, registraron hasta el mes de octubre 153.638 viajeros y 571.173 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3 % en viajeros y de cerca del 50 % en pernoctaciones extrahoteleras respecto al año anterior. Hasta este mismo mes, los viajeros en la provincia habían aumentado un 6% respecto al mismo periodo de 2024.

Un crecimiento de estancias protagonizado principalmente por el turismo residente en España, que aumenta cerca de un 55 %, aunque también destaca el incremento del turismo de origen extranjero, con un 32 % más. Por su parte, los establecimientos hoteleros de la provincia, excluida la capital, han contabilizado 648.063 viajeros alojados, que han generado 1.132.779 pernoctaciones, con una estancia media de 1,75 noches, similar a la del año anterior. En este segmento, el turismo residente en España representa el 67,9 % del total, frente al 32,1% del turismo internacional. Durante el mes de diciembre, las pernoctaciones de los viajeros en la provincia de Sevilla fueron 612.164, un 4,77% más que en el mismo periodo del año anterior, según el INE y con una estancia media de 2,02 días en este mismo mes. Unos viajeros, por cierto donde predomina el mercado nacional.

Mercado internacional

Sobre el origen de los viajeros, por trimestres, en 2025 estadounidenses, italianos, franceses y británicos siguen siendo los más numerosos. Durante el último trimestre de 2025 la mayoría de los turistas extranjeros venían de Italia. En la provincia, los portugueses, lideran el ránking con un cada vez mayor aumento de estadounidenses y una presencia constante en los primeros puestos entre los países de origen de Polonia y Países Bajos. Según algunos operadores, la mayoría de los turistas procedentes de EE. UU. llegan vía Madrid a través del AVE. Un comportamiento que es similar al turista asiático. Son viajeros que planifican el sur de Europa o incluso el continente entero como un destino único y reparten los días entre los diferentes países. De este modo, reservan dos o tres días para conocer Sevilla, Málaga o Cádiz y algún municipio como Santiponce (por Itálica) o Carmona. De los cuatro millones de turistas que visitan cada año Sevilla, tres se quedan en la capital. Pero un millón de ellos ya tiene como destino algún otro municipio de la provincia. Esta circunstancia explica la razón por la cual los viajeros estadounidenses no son los que acumulan más pernoctaciones.

Alojamientos y pisos turísticos

El último informe de la asociación Exceltur señala que la ciudad es la sexta en España en plazas de viviendas de uso turístico entre los años 2025 y 2024. Es más, indica que con 32.318 en 2025 está aún cerca del máximo histórico (32.561 camas) y no sólo no ha disminuido su tasa de variación entre 2024 y 2025, sino que ha aumentado un 4%. Prácticamente el mismo porcentaje en el que las viviendas turísticas se han reducido en los destinos más visitados de España.

La planta hotelera de la ciudad a noviembre de 2025 es de 268 establecimientos, con 13.190 habitaciones y 26.752 plazas. Es decir, hay casi seis mil camas más en pisos y apartamentos turísticos que en hoteles. La provincia de Sevilla sumará 54 nuevos hoteles de aquí a 2028, nueve de ellos de máxima categoría, según el informe del sector elaborado por la consultora EY-Parhenon.

Además de estos datos hay que tener en cuenta las conclusiones del XXV Barómetro Económico de Sevilla, relativo al segundo trimestre del año. El decano del Colegio de Economistas, Francisco J. Tato Jiménez, afirmó que aunque el indicador de pernoctaciones sigue siendo positivo, ya "no se puede hablar de cifras récord". Esto sugiere que el sector "ha entrado en una meseta" y que "no vamos a seguir creciendo igual". Gran parte de la culpa puede tenerla la subida de precios en hoteles y apartamentos turísticos que provocan que España haya dejado de ser "un destino barato" y que para el visitante nacional sea más económico y atractivo "viajar al Caribe que a la Costal del Sol" por lo que el turismo en Sevilla parece haber tocado techo.