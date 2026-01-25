Hay 32.318 plazas de pisos turísticos en Sevilla, un 4 por ciento más que en 2024

Poco más de un año después de la aprobación de la normativa municipal para las viviendas de uso turístico, parece ser que en Sevilla no sólo cabían más pisos turísticos, sino que su presencia se ha extendido más allá del centro de la ciudad en barrios como Nervión, San Bernardo, la zona norte de la Macarena e incluso Sevilla Este.

A esto se suma un fenómeno cada vez más extendido: convertir antiguos locales comerciales en apartamentos turísticos. Una modalidad de alojamiento que permite seguir aumentando las plazas extrahoteleras en zonas declaradas saturadas por el Ayuntamiento, donde no se permiten sobre el papel más viviendas de uso turístico.

En cualquier caso, el último informe de la asociación Exceltur señala que la ciudad es la la sexta en España en plazas de viviendas de uso turístico entre los años 2025 y 2024. Es más, indica que con 32.318 en 2025 está aún cerca del máximo histórico (32.561 camas) y no sólo no ha disminuido su tasa de variación entre 2024 y 2025, sino que ha aumentado un 4%. Prácticamente el mismo porcentaje en el que las viviendas turísticas se han reducido en los destinos más visitados de España.

La planta hotelera de la ciudad a noviembre de 2025 es de 268 establecimientos, con 13.190 habitaciones y 26.752 plazas. Es decir, hay casi seis mil camas más en pisos y apartamentos turísticos que en hoteles.

A esta situación se suma que en septiembre, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cuantificó en 2.289 los pisos turísticos ilegales detectados en Sevilla, un destino que lidera el listado de municipios con más solicitudes de registros revocadas por el ministerio.

En las zonas saturadas han aumentado la aparición de apartamentos turísticos / JUAN CARLOS VAZQUEZ CARLI

Exceltur, una asociación que está formada por un muy significativo grupo de líderes y máximos responsables de las principales empresas turísticas españolas, ha advertido que los destinos “con un mayor compromiso político en favor de la reducción de los efectos de las viviendas turísticas sobre el mercado residencial, plasmado en ordenaciones urbanísticas equilibradas y más medios para su control, además de campañas de concienciación ciudadana, son los que consiguen una mayor racionalización de su oferta en 2025”.

Es más, en su informe de valoración turística empresarial de 2025 indica que a pesar de las medidas de control sobre las viviendas de uso turístico (VUT) establecidas por el Ayuntamiento, en Sevilla, junto a otras capitales como Bibao y Málaga “la oferta de plazas en viviendas turísticas apenas se reduce”, según el estudio de Exceltur, “respondiendo al carácter más laxo de la normativa autonómica”.

Ciudades que han reducido el volumen de plazas

Frente a estas ciudades, el estudio coloca a Ibiza, por ejemplo, que ha logrado reducir el volumen de plazas un 80%, Palma de Mallorca (63%), Barcelona (37%) o Santiago de Compostela (39%). Unos destinos, que según el estudio, “han conseguido reducir la oferta de viviendas de uso turístico y adecuarlo a los parámetros de sus respectivos modelos de ciudad gracias a una combinación continua de prioridad política, ordenación urbanística, medios humanos y técnicos de control y concienciación ciudadana”.

El informe llega, incluso a señalar a Madrid, Valencia, Alicante, Santander, o Gijón, como destinos “que empiezan a notar sus crecientes esfuerzos por acotar el crecimiento de las viviendas turísticas y adecuar su nivel a un mayor equilibrio con el mantenimiento del acceso a la vivienda en los centros de las ciudades para sus residencias”. Es decir, según Exceltur, el leve crecimiento de los datos turísticos tiene, entre sus causas, este hecho.

Algunos bajos y locales comerciales se están transformando en apartamentos turísticos / JUAN CARLOS VAZQUEZ CARLI

Lo cierto es que en este sector extrahotelero es donde mejores resultados se han dado en la provincia de Sevilla (excluida la capital). A falta de los datos del mes de diciembre, en el periodo acumulado de enero a noviembre de 2025, el turismo extrahotelero ha registrado en los pueblos sevillanos 153.638 viajeros y 571.173 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3 % en viajeros y de cerca del 50 % en pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

En esta búsqueda del turismo de calidad y las líneas estratégicas que marcan los expertos en turismo, se debe tener en cuenta que, según Exceltur, los viajeros cada vez valoran más el control del fenómeno de las viviendas turísticas, el ocio y el equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de los residentes. Entre otras razones, para evitar los conflictos de convivencia entre viajeros y locales creados por la turistificación de algunos destinos.

En un contexto mundial en el que está previsto que este año se recuperen del bache los países competidores del Mediterráneo Oriental (Egipto, Turquía, Túnez y Marruecos), como claves para reforzar los destinos españoles, Exceltur señala, entre otras cuestiones, la puesta en marcha del Registro o Ventanilla Única Digital de Viviendas Turísticas.

El 23,7% de las pernoctaciones en alojamientos turísticos de la Unión Europea durante 2024 fueron en edificios de apartamentos sin servicios hoteleros y viviendas turísticas. En total, se contabilizaron 715 millones de noches, un 3,1% más que el año anterior y un 8,7% por encima de los niveles de 2019, según datos de Eurostat en octubre.

Esta es una de las características de este tipo de alojamientos. La estancia media de estos viajeros es sensiblemente mayor que quienes se decantan por quedarse en un hotel. Es más, las grandes cadenas hoteleras europeas están empezando a sumar a su oferta convencional, la posibilidad de alojarse en apartamentos turísticos. En Sevilla, de los 1.691 repartidos en 196 establecimientos de 2021, se han pasado a 2.672 apartamentos repartidos en 332. Casi mil alojamientos más en casi el doble de edificios apartamentos.

Turistas cerca del río / JUAN CARLOS VAZQUEZ CARLI

En solo un año, se han abierto 79 nuevos establecimientos de apartamentos turísticos en el Casco Antiguo y un total de 1.829 plazas. Con los datos del INE, que abarcan hasta octubre de 2025, Sevilla tiene 2.647 alojamientos de esta modalidad, un 19,39% más que el año anterior, y siguen sumándose anuncios de nuevas aperturas. A día de hoy hay 9.206 plazas extrahoteleras, un 22,23% más que en 2024.

Entre los apartamentos turísticos registrados en Sevilla en los últimos meses en el centro histórico de la ciudad hay desde complejos con seis “unidades de alojamiento” y unas 20 plazas hasta otras que tienen capacidad para diez o más viviendas y hasta 50 plazas. Es decir, el freno a las viviendas de uso turístico con la nueva normativa no sólo no ha impedido el aumento de las plazas extrahoteleras en las zonas saturadas, sino que ha provocado dos efectos. Por un lado, el fenómeno de mancha de aceite, trasladando la apertura de pisos turísticos a barrios no tan céntricos como la zona de San Julián o la Cruz Roja por el Norte, Nervión por el Este, el Prado de San Sebastián por el Sur y algunas zonas de Triana. Por otro, la compra de edificios o bajos comerciales, para destinarlos por completo a Apartamentos Turísticos en las zonas declaradas saturadas de VUT puesto que esta modalidad de alojamiento no está regulada por la normativa municipal sobre los pisos.

Como destino unitario, España es percibido en el extranjero como un producto de sol y playa donde las diferentes ciudades esán comenzando a destacar de un modo desigual. Según Exceltur estas diferencias tienen mucho que ver con el contexto de mercado condicionada por las distintas aproximaciones políticas al papel del turismo y su modelo de desarrollo. San Sebastián, Madrid y Palma de Mallorca lideran el crecimiento, mientras se estancan o caen Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante. En cuanto a los ingresos promedio generados por cada habitación disponible en hotel (RevPAR), la ciudad de Sevilla ocupa el sexto puesto entre los destinos urbanos con un acumulado de 105,7 euros.