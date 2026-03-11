El Betis adjudica a Acciona la primera fase de la construcción del nuevo Benito Villamarín

Con algunos meses de retraso respecto a los primeros plazos previstos, el Betis, por fin, dio un paso más adelante en la construcción del nuevo Benito Villamarín, que debe estar listo para empezar la temporada 2028-29, cuando se cumplirán tres años de obras. Según reveló Ángel Haro antes de viajar a Atenas, el consejo de administración del club adjudicó la primera fase de las obras a Acciona.

"Hay novedades, porque ayer adjudicamos a la constructora Acciona hacer la primera parte del estadio, que son las excavaciones y el apantallamiento", indicó Haro, que añadió: "Estamos ya trabajando también la fase colaborativa que supondrá que podamos tener un estadio en las líneas económicas y calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas". El máximo dirigente se refiere a la posibilidad de que varias empresas colaboren, en sus distintas fases, en la obra y no que se encargue únicamente una en toda la ejecución, de forma que se puedan abaratar costes.

En cuanto al comienzo de esta primera fase de ejecución Haro no quiso poner fecha a ese inicio de las actuaciones: "No me quiero pillar los dedos en cuanto a días exactos, pero probablemente en un par de semanas vamos a ver ya movimiento, posiblemente antes, en la explanada. Excavación, máquinas... esto ya es inminente porque como digo adjudicamos ayer la obra".