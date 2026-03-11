Ángel Haro: "El Betis tiene potencial para hacer algo importante en la Europa League"

El Betis cambia de tercio con el regreso de la competición europea afrontando este jueves la ida de los octavos de final de la Europa League en Atenas ante el Panathinaikos. Ángel Haro, presidente verdiblanco, cree que el equipo se sobre pondrá a los últimos malos resultados y confía en hacer algo importante en el torneo.

Confianza: "El equipo sigue muy ilusionado en los objetivos marcados para esta temporada de estar lo más arriba posible tanto en la competición doméstica como en Europa".

Realidad: "Venimos de dos tropiezos. Hay que decirlo. De dos malos partidos, uno con el eterno rival que acabó en un empate en un encuentro en el que todos esperábamos más; y ante el Getafe, con derrota, otro mal partido. Hay que mirar hacia adelante y vamos ahora con ganas de hacer algo positivo".

Momento: "Hay momentos de la temporada con altibajos, pero el equipo se sobrepone y el grupo está con muchas ganas de afrontar esta eliminatoria. Es un momento muy importante. No sólo en la competición europea, en la que pasas o no pasas, sino también en la Liga. El próximo domingo jugamos con un rival directo como el Celta luchando por la quinta plaza, por lo que a partir de ahora todos los partidos son muy importantes".

Ilusión: "Hemos tenido suerte porque nos ha tocado la parte amable del sorteo, pero cada partido va a ser muy importante. El Panathinaikos pasa por un buen momento de forma, no ha perdido en los siete últimos encuentros y ha ganado los últimos cuatro en su casa. No hay que pensar que esto va a ser fácil, pero a priori el Betis tiene potencial para hacer algo importante en esta competición".

Incidentes en Getafe: "Todo lo que tenga que ver con violencia, amenazas o situaciones de que no pueda ir un padre con un hijo a ver un partido tranquilamente me parece lamentable".

Futuro de Pellegrini: "No es cierto que haya una cláusula liberatoria. Lo que hay es una relación muy fluida con Manuel y si alguna vez se diese la circunstancia de que él quisiera no estar hablaríamos con él tranquilamente como hemos hechos otras veces en otras circunstancias, pero hace poquito lo hemos renovado y no creo que haya nada encima de la mesa. Dentro de las personas que tomamos decisiones en el club no hay debate sobre Pellegrini. Es normal que cada uno tenga su opinión futbolística y que cando se pierda haya dudas en la afición, pero a mí no me afecta ese tipo de comentarios. Pellegrini tiene mucha experiencia y sabe que estamos en un momento crucial y lo veo con ganas de hacer algo importante".

Últimos resultados: "Entiendo el enfado de la afición. Yo mismo estoy enfadado. En el derbi, con un estadio espectacular y todo favorable para hacer algo importante dejamos ir un resultado en la primera parte que podría haber acabado con un resultado contundente y acabamos con un empate, pues claro que es normal que haya decepción".