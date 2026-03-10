Panathinaikos-Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la ida de octavos de final de Europa League

El Real Betis Balompié emprenderá en la mañana de este miércoles el viaje que le llevará a Atenas para disputar en la tarde del jueves el partido de ida de los octavos de final ante el Panathinaikos. El vuelo será en la mañana temprano, y tras unas cuatro horas, aterrizarán en tierras griegas para que Manuel Pellegrini hable en rueda de prensa a las 17:15 horas en España y posteriormente se produzca el último entrenamiento con el equipo a partir de las 18:00 horas. Tras el duelo, harán noche en Atenas, entrenarán allí en la mañana del viernes ya pensando en el duelo liguero ante el Celta de Vigo, y volverán a la capital de Andalucía.

Por medio, la necesidad imperiosa de conseguir un buen resultado de cara al partido de vuelta contra los de Rafa Benítez, un entrenador experimentado que conoce de sobra todo lo que ocurre en el fútbol español, cómo juega cada equipo y las claves que debe aplicar para poder vencer al Betis.

Las fotos del Getafe-Betis / AFP 7 | Europa Press

Horario del partido de octavos de final Panathinaikos-Betis

Los del técnico chileno llegarán con tres ausencias significativas al partido. Por un lado, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón, que deberían reaparecer con el grupo ya después del parón de selecciones de finales del mes de marzo y principios de abril. Por otro, Sofyan Amrabat no llegará al partido ante el conjunto griego pero sí que tiene mínimas posibilidades de hacerlo ante el Celta y sobre todo para el choque de vuelta.

El partido entre helenos y sevillanos será este jueves 12 de marzo de 2026 a partir de las 18:45 horas (horario español y 19:45 horas en horario griego). Una buena ventaja a favor del equipo de Manuel Pellegrini significaría el poder llegar al choque del domingo ante el Celta con más garantías para poder poner un equipo teóricamente titular y rotar un poco más en la vuelta en Sevilla.

Dónde ver por TV en directo el Panathinaikos-Betis

El partido entre Panathinaikos y Real Betis se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.