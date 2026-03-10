Atenas exige reacción al Betis

Semana importantísima en el Betis, con dos partidos de máxima exigencia ante el Panathinaikos, este jueves en la ida de los octavos de la Europa League; y el domingo frente al Celta en La Cartuja de cara a seguir manteniendo la quinta plaza, después del capítulo firmado en el Coliseum. Un choque que el Getafe ganó con justicia y en el que los verdiblancos dieron continuidad a la frustración del empate en el derbi, pues no hubo paso adelante ni de Pellegrini ni de los jugadores.

SUPERADO EN GETAFE

No fue la primera vez en la temporada que el Betis firma un partido como el realizado ante un cuadro azulón mucho más intenso y bien trabajado por parte de José Bordalás, quien varió el dibujo y movió piezas a lo largo de los 90 minutos, sabiendo sacar provecho de sus recursos para hacer daño a un equipo heliopolitano que no tuvo su mejor tarde a nivel defensivo ni ofensivo, ni tampoco desde la dirección del banquillo.

Por eso, la responsabilidad de lo sucedido en el Coliseum bien tiene un punto intermedio que requiere de una necesaria reacción en Atenas tanto de El Ingeniero como de los futbolistas, pues las rotaciones volvieron y muchos jugadores no aprovecharon la oportunidad, sin obviar en este punto la cuestión del estado físico actual del equipo bético.

EL NUEVO DIBUJO

El 4-3-3 actual bien merece, también, un análisis, pues sin un mediapunta, el fútbol creativo de los verdiblancos a nivel ofensivo se resiente, mientras que con el doble pivote, al menos, sí hay algo más de creatividad. Sin balón, el dibujo pasa a ser secundario, pues la falta de empaque del Betis en la medular se nota en muchos partidos, por lo que la vuelta de Amrabat en ese aspecto se antoja fundamental.

Cuestión ésta, por tanto, no sólo a tener en cuenta por Pellegrini, sino también por la dirección deportiva de cara a la planificación de la próxima temporada, pues el Getafe, con Milla y Arambarri, estuvo por encima, este pasado domingo, de Altimira, Deossa y Fidalgo.

Los jugadores realizan carrera continua en una sesión de trabajo. / Efe

LA DELANTERA, LUNAR

Capítulo aparte merecen otras cuestiones como el mercado de invierno del club verdiblanco, en cuanto a no haber reforzado el lateral izquierdo y, sobre todo, la delantera. Basta con echar la vista atrás, pues el Betis de hace una década, con muchísimo menos potencial económico, tenía mejor delantera (Rubén Castro, Jorge Molina y Dorlan Pabón) que este Betis europeo (Cucho, Bakambu y Chimy). Deberes para verano para la dirección deportiva.

ACTIVACIÓN NECESARIA

Tras la derrota en Getafe, le toca al Betis, Pellegrini y jugadores, llevar a cabo una reacción. Mirarse hacia dentro y empezar a dar una mejor versión para que la ilusión del tramo final de temporada no se convierta en decepción. No es momento, ni mucho menos, para autoflagelarse, pero sí de mucha autocrítica.

Y el primer paso de esa necesaria reacción pasa por Atenas, donde aguarda ya el Panathinaikos de Rafa Benítez con un aviso a tener en cuenta: dos partidos han jugado los verdiblancos en Grecia, ambos en la Europa League, y ninguno ganó ni hizo gol. Primero, contra el Olympiacos en la fase de grupos 2018-19, con 0-0 en el marcador; y el segundo, en la fase liga de la competición actual, con la derrota por 2-0 en casa del PAOK.

Y todo ello, sin olvidar un apunte histórico que debe servirle también de aviso al Betis, que nunca pasó de la barrera de los octavos de final de la Europa League (antes Copa de la UEFA). Éste será su séptimo intento, cayendo siempre en los seis anteriores. Por ello, Atenas bien exige una reacción por parte del Betis.