La frustración del Betis tiene continuidad en Getafe

El Betis dio continuidad en el Coliseum a la pésima segunda parte firmada en el derbi. No dieron los verdiblancos un paso al frente y se encontraron con un Getafe mucho más intenso y muy bien trabajado por José Bordalás, quien modificó el dibujo y movió piezas durante el partido, haciendo todo con mucho sentido (por ejemplo, Juan Iglesias comenzó de lateral zurdo, pasó al lateral derecho tras el 1-0 y, con Antony, volvió al lateral izquierdo con Rico por delante). Así, con el 2-0, el choque quedó encarrilado por los azulones ante un Betis que, con el triple cambio en el segundo tiempo, sí tuvo algo de mordiente, pero encontrando siempre la respuesta de David Soria. Aun así, nunca mostraron los heliopolitanos esa hambre que sí tuvo el Getafe.

Defensa

El Getafe comenzó el partido con un claro 5-4-1, con Djené siempre muy pendiente de Abde. Los azulones le dieron el balón al Betis, pero tenían clara la idea de robar o aprovechar el fallo de los verdiblancos para salir a la contra, con Martín Satriano abandonando la zona izquierda para apoyar a Luis Vázquez. Y es que ambos delanteros generaron problemas a la zaga bética, aunque los dos goles llegaron en un saque de banda y en un momento de desconexión de los de Pellegrini en el tramo final del primer tiempo, con Juan Iglesias como protagonista. Primero, sacando el saque de banda que remató Domingos Duarte. Valles hizo una buena parada, pero el rechace lo cazó Kike Femenía para marcar. Y en el segundo, el lateral dejó desconectado al Betis en una acción con Abde. Antes, tras el 1-0, Bordalás movió piezas y cambió el dibujo. Pasó a una línea defensiva de cuatro hombres con cinco por delante, cambiando a Juan Iglesias del lateral izquierdo –ahí pasó a jugar Said Romero– al derecho, con Kiko Femenía por delante; Djené al centro del campo con Milla a la derecha, Arambarri a la izquierda y Martín Satriano también en la izquierda en el repliegue, aunque dando un salto ofensivo a la hora de acompañar a Luis Vázquez.

Así, el Getafe, mucho más intenso que el Betis, acabó acercándose cada vez con más peligro a la portería bética y, en un balón de Abqar a la espalda de Valentín Gómez, apareció Satriano para ganarle en velocidad a Bartra y batir por alto a Valles en su, tal vez, precipitada salida.

En la segunda parte, el Getafe no varió su guion y por la banda derecha siguió Kiko Femenía siendo un incordio, con centros de peligro para Luis Vázquez, mientras que Satriano lo intentaba, pero con menos presencia.

Ataque

El Getafe cedió la pelota al Betis. Era su plan y los verdiblancos buscaban generar peligro por el lado de Abde y la movilidad del Cucho, que remató algún buen centro del Chimy Ávila desde la derecha, pero sin acierto. De hecho, la ocasión más clara de los verdiblancos en el primer tiempo fue una falta directa, desde la frontal del área, sacada por el colombiano que David Soria desvió con una buena parada.

También lo intentó el equipo de Pellegrini en alguna subida de Junior, pero el Betis se fue diluyendo en ataque, y hasta del partido, a medida que el Getafe, muy intenso, crecía con un plan de partido muy claro, con Milla a los mandos. Ya en el segundo tiempo, el Betis solo existió en ataque tras el triple cambio de Pellegrini en el minuto 61 (Fornals, Riquelme y Antony). Entonces hubo más presencia en el área rival, con alguna ocasión que contó con la respuesta de David Soria.

Virtudes

Algo de mordiente con el triple cambio ya con 2-0.

Talón de Aquiles

No dio el Betis un paso adelante tras el derbi.