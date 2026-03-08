Así jugaron los futbolistas del Betis en Getafe

El Cucho, en un lance con el jugador del Getafe Satriano.

El Betis cayó derrotado en el Coliseum en un partido bastante malo de los verdiblancos, que no dieron un paso al frente después de la segunda parte realizada en el derbi.

Con dos goles encacajados en la primera parte, con un Álvaro Valles poco afortunado y unos centrales poco contundentes, el Betis sólo tuvo algo de más mordiente tras los cambios, en la segunda parte, con Fornals, Antony y Bakambu.

Antes, sólo una falta peligrosa botada por el Cucho y bien sacada por David Soria, que hizo paradas de mérito durante el choque, fue lo más destacado de los de Heliópolis en el primer acto.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis en el Coliseum:

Á. Valles No tuvo una tarde afortunada en ninguno de los dos goles. Pero especialmente, en el segundo encajado.

Ángel Ortiz De los más entonados de los verdiblancos. Muy metido y enchufado y aportando tanto en defensa como en ataque.

Bartra No anda bien, muchos problemas ante Satriano.

V. Gómez En la misma mala línea del cuadro de Heliópolis en el Coliseum.

Junior Alguna subida con centros de cierto peligro. Ganó minutos después de mucho tiempo sin jugar.

Altimira Algo mejor con balón en el primer tiempo, pero muy gris en líneas generales.

Deossa Algo mejor sin balón, en labores defensivas, que con la pelota. Fue cambiado en el segundo tiempo.

Fidalgo Salvo en algún apoyo en la salida de balón a Abde, poca presencia en el juego.

Chimy Algún centro peligroso desde la banda derecha al Cucho. De delantero, participativo, pero poca aptitud.

Cucho Generó peligro y acumulando minutos se va entonando. Una falta suya, sacada directamente al borde del área, casi acaba en gol.

Abde De más a menos hasta que quedó desconectado en un lance al final del primer tiempo con Juan Iglesias.

Riquelme Muy participativo, con ganas, pero poca suerte en centros y disparos.

Fornals Con él, el Betis tuvo algo más la pelota y mordiente.

Antony Peligroso en sus centros, como el balón que le puso a Bakambu que no acabó en gol por David Soria.

Llorente Cumplió, sin más, cuando entró en la segunda parte.

Bakambu Tuvo la mejor ocasión del Betis en casi todo el partido, pero se topó con David Soria.