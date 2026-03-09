Fin al mal tiempo en Sevilla: Aemet confirma la fecha en la que vuelve el sol y avanza máximas de hasta 25ºC el fin de semana

Comienza la cuenta atrás para que luzca de nuevo el sol en Sevilla, pero antes, este lunes se espera la formación de una dana que atravesará la península de norte a sur. Así, los cielos tenderán a cubrirse de oeste a este a lo largo de la mañana, con precipitaciones débiles ocasionales, localmente moderadas en las sierras. Por la tarde, no se descarta la formación de tormentas, mientras que a últimas horas la cota de nieve descenderá hasta los 900 metros.

El paso de este nuevo sistema frontal vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas. Las máximas se quedarán entre los 19ºC de Sevilla, los 18ºC de Écija y los 16ºC de Morón de la Frontera. El viento será flojo variable, con tendencia a soplar de poniente y con intervalos moderados durante las horas centrales del día.

De cara a la jornada del martes 10, se mantendrá la situación de inestabilidad por el posicionamiento de la dana hacia el sur peninsular. Predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos dispersos por la provincia. Las precipitaciones serán más probables durante la primera mitad del día y hacia el sureste de la provincia, sin grandes acumulados.

En cuanto a las temperaturas, se espera un notable descenso de las mínimas hasta los 7ºC en la capital hispalense, 5ºC en Estepa o 4ºC en Constantina. Bajan asimismo las máximas, que no pasarán de los 16ºC en Sevilla, los 14ºC en Lebrija o los 9ºC en Guadalcanal. La cota de nieve se mantendrá en el entorno de los 900-1.000 metros y se esperan vientos flojos variables.

Se imponen las altas presiones a partir del jueves 12 de marzo

El miércoles 11, con la dana en el sureste y otro frente entrando por el noroeste, el suroeste peninsular será una de las pocas exentas adonde regresa la estabilidad. Se espera ya para esta jornada cielos poco nubosos o despejados. Las mínimas se mantienen con pocos cambios, entre los 2ºC y 6ºC, mientras las máximas repuntarán hasta los 19ºC de Sevilla, 18ºC en Utrera o 17ºC en Carmona.

El anticiclón se asentará a partir del jueves 12, de nuevo con cielos despejados y una gran amplitud térmica. A primeras horas, los termómetros marcarán 8ºC en Sevilla, 6ºC en Marchena o 5ºC en Écija, mientras que al mediodía se prevé superar los 20ºC en buena parte de la provincia.

El viernes 13 será una jornada prácticamente calcada, con cielos despejados, con tendencia a la llegada de intervalos nubosos durante la segunda mitad del día, por la llegada de un nuevo frente atlántico al tercio norte. Se esperan ligeros repuntes en las temperaturas, con mínimas entre los 7ºC y 9ºC, y máximas que alcanzarán los 24ºC en la capital hispalense.

Durante el fin de semana, no se esperan grandes cambios en cuanto al tiempo en Sevilla. El sábado 14 predominarán los cielos con intervalos de nubes altas, con escasa probabilidad de precipitación. Las mínimas, serán suaves, entre los 7ºC de Guadalcanal y los 12ºC de Osuna, mientras que las máximas suben todavía más hasta los 25ºC en Sevilla, 22ºC en Écija o 20ºC en Constantina. Ambiente similar durante la jornada del domingo 15 de marzo.