Andalucía, en alerta por polen: el mapa de los alérgenos que dominarán esta primavera en cada provincia

La alergia al polen ha arrancado con intensidad en Andalucía, antes incluso de la entrada oficial de la primavera en el calendario. Las consultas médicas registran un repunte de síntomas respiratorios en un inicio de temporada marcado por concentraciones elevadas de ciprés y parietaria, mientras las redes aerobiológicas confirman niveles altos en varias provincias del sur. Granada ha activado avisos por niveles extremadamente altos de polen de ciprés, y Sevilla ha registrado picos de 655 granos por metro cúbico de aire, una cifra considerada muy alta para este tipo polínico.

El escenario se repite, con matices, en el resto de Andalucía. El invierno lluvioso ha disparado el crecimiento vegetal y la posterior subida de temperaturas ha acelerado la liberación polínica: primero, en árboles muy habituales en parques, setos y alineaciones urbanas; después, en plantas que crecen en muros, solares y zonas húmedas. En paralelo, el plátano de sombra comienza a hacer acto de presencia en entornos urbanos. El relevo lo protagonizarán gramíneas y olivo durante mayo y junio, el tramo que suele concentrar el pico más intenso de la campaña.

Arranque de temporada: ciprés y parietaria dominan en varias provincias; en Almería, el inicio es más contenido. / Dpto. de Infografía

Especialistas en aerobiología explican que la combinación de lluvias intensas y temperaturas primaverales ha generado un caldo de cultivo perfecto para este adelanto estacional. Tras semanas de precipitaciones persistentes, la vegetación se ha intensificado y, con la llegada del tiempo seco y el incremento térmico, se ha producido una liberación masiva de polen. Las cupresáceas (ciprés y arizónica) y las urticáceas (parietaria y ortigas) dominan este primer tramo de temporada.

La Red Española de Aerobiología (REA) sitúa en estos momentos concentraciones elevadas de ciprés en el sur y presencia notable de ortigas en gran parte de Andalucía meridional. Estas cifras, medidas en granos de polen por metro cúbico de aire, ayudan a explicar el aumento de consultas en centros de salud y la sensación de "temporada alta" adelantada.

Los síntomas más frecuentes incluyen estornudos repetidos, congestión nasal, picor de nariz y paladar, lagrimeo, ojos rojos y tos seca. En los casos más sensibles, la rinitis puede derivar en crisis asmáticas, opresión torácica o dificultad respiratoria tras actividad física moderada.

Sevilla: déficit de especialistas ante el pico de ciprés

En Sevilla, el arranque de temporada ha sido especialmente intenso, con picos que han alcanzado los 655 granos de polen de ciprés por metro cúbico de aire, un nivel alto en la escala aerobiológica, según la REA. A esa presión ambiental se suma otra asistencial: la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) advierte de un déficit estructural de alergólogos en la provincia. En el Hospital Virgen del Rocío, siete especialistas atienden a más de un millón de habitantes, lo que dificulta el acceso a diagnósticos precisos y tratamientos de inmunoterapia.

Tras el periodo dominado por el ciprés, el foco urbano se desplazará al plátano de sombra en calles y parques, y a partir de finales de abril llegarán las gramíneas y el olivo, que concentran el grueso de síntomas en gran parte de Andalucía durante mayo y junio.

Córdoba: solapamiento de tipos polínicos

En Córdoba, el patrón de lluvias persistentes y crecimiento vegetal ha dado paso a un arranque dominado por ciprés y urticáceas. Los síntomas más repetidos son nariz tapada al despertar, estornudos en cadena, ojo seco o lagrimeo constante y carraspera que empeora al aire libre.

En el interior de la provincia la primavera se vuelve más exigente cuando se solapan varios tipos polínicos: un primer bloque de cupresáceas y ortigas, un segundo de plátano urbano y el tramo final de gramíneas y olivo, el que más consultas genera por su intensidad y duración, según datos de la Universidad de Córdoba.

Jaén: alerta alta por ciprés y olivar en el horizonte

Jaén aparece estos días con niveles de vigilancia elevados en el inicio de campaña, con protagonismo de cupresáceas. La particularidad de la provincia está en su vínculo con el olivar: cuando el calendario avance hacia mayo, el polen de olivo se convertirá en uno de los grandes motores de síntomas del interior andaluz.

El pico puede prolongarse según las condiciones meteorológicas: las lluvias lo retrasan, el calor lo dispara y el viento lo dispersa. En ese tramo aumentan los cuadros de rinitis persistente y, en pacientes asmáticos, la sensación de pecho cargado y los silbidos al respirar.

Granada: aviso oficial por niveles extremos

En Granada, la Unidad de Calidad Biológica del Aire de la UGR ha alertado de niveles extremadamente altos de polen de ciprés y parietarias, favorecidos por la ausencia brusca de precipitaciones tras semanas húmedas y por el incremento de temperaturas.

Las parietarias prosperan en paredes y suelos con humedad, y son frecuentes en barrios como Albaicín o Sacromonte, donde se recomienda extremar precauciones si se es sensible. Para quienes lo sufren, no se trata solo de estornudos: puede provocar congestión intensa, picor severo y tos irritativa.

Málaga: el viento condiciona las concentraciones

Málaga presenta dos factores diferenciales: costa y viento. Según el servicio de aerobiología, con vientos del interior suben las concentraciones y con brisa de mar tienden a bajar. En este arranque, los dos pólenes con presencia elevada han sido ciprés y parietaria.

La profesora María del Mar Trigo, vinculada al grupo de aerobiología de la Universidad de Málaga, ha explicado que, pese a bajadas puntuales de temperatura, "ciprés y parietaria siguen fuertes" y que el comportamiento vuelve a intensificarse con la mejora del tiempo.

Más adelante, el capítulo de mayor carga suele llegar con olivo y gramíneas en mayo y junio, aunque en Málaga el calendario puede modularse por episodios de viento y por diferencias entre costa e interior.

Almería: síntomas con niveles ambientales bajos

Almería aporta un matiz útil: puede haber síntomas con el cambio de tiempo aunque los niveles ambientales aún no estén disparados. Facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria del Distrito Sanitario Almería y del Área Sanitaria Norte señalan que, tras las borrascas y el repunte térmico, se han notado molestias y consultas, aunque el polen ambiental se mantiene bajo en este inicio.

En primavera, Almería entra después en el juego escalonado del resto de pólenes (plátano urbano, gramíneas, olivo), con variaciones importantes según el tiempo de cada semana.

Huelva: el tridente primaveral y la alergia a ácaros

El plátano de sombra se concentra en zonas urbanas y puede disparar síntomas en calles y parques. / Dpto. de Infografía

Huelva combina dos escenarios. El primero es plenamente primaveral: olivo, plátano de sombra y gramíneas como protagonistas del periodo marzo-junio, con el plátano más visible entre marzo y abril y las gramíneas creciendo desde finales de abril.

El segundo dura todo el año: la alergia a ácaros del polvo, especialmente relevante en viviendas cerradas durante meses y segundas residencias. El Colegio de Médicos de Huelva ha insistido en ese punto y en la necesidad de limpiar y ventilar con cuidado antes de ocupar viviendas de verano.

En síntomas, la diferencia es clara: los ácaros suelen dar congestión más persistente y nocturna, mientras que el polen explota al salir a la calle y mejora al refugiarse en interiores bien filtrados.

Cádiz: más peso de gramíneas y plátano urbano

En Cádiz, el patrón suele estar menos dominado por el olivo que en el gran interior olivarero y más condicionado por gramíneas y plátano de sombra en áreas urbanas arboladas. Praderas, cunetas y suelos húmedos tras las lluvias favorecen el desarrollo de gramíneas.

La forma más sólida de seguirlo sin caer en tópicos es consultar las curvas por tipo polínico que publican las redes aerobiológicas: cambian semana a semana y explican por qué un día se puede salir y al siguiente no.

El calendario escalonado de marzo a junio

Pico de primavera: el tramo mayo-junio suele concentrar la mayor carga de gramíneas y olivo, con variaciones por lluvia, calor y viento. / Dpto. de Infografía

En Andalucía, el guion más habitual es escalonado y se desarrolla en tres tramos diferenciados:

Finales de febrero y marzo : manda el ciprés; en varios puntos del sur se suma parietaria y ortigas. Es el tramo de estornudos en cadena, picor y ojos rojos tras salir a la calle.

: manda el ciprés; en varios puntos del sur se suma parietaria y ortigas. Es el tramo de estornudos en cadena, picor y ojos rojos tras salir a la calle. Marzo y abril : entra el plátano de sombra en ciudades. No afecta por igual en toda Andalucía. Es un polen ligado al arbolado urbano.

: entra el plátano de sombra en ciudades. No afecta por igual en toda Andalucía. Es un polen ligado al arbolado urbano. Finales de abril, mayo y junio: llega el capítulo fuerte. Gramíneas y olivo, con el pico más habitual entre mayo y junio. Es el periodo con más impacto en asmáticos y con más riesgo de síntomas incapacitantes si no se llega medicado y controlado.

Cuándo conviene consultar al especialista

Provincias con riesgo relativo alto, medio y bajo en el arranque de temporada según mediciones y avisos locales. / Dpto. de Infografía

La alergia respiratoria suele presentarse como rinitis y conjuntivitis: estornudos, moqueo o nariz bloqueada, picor nasal, lagrimeo y ojo rojo. También puede aparecer tos seca, sensación de moco en garganta, ronquera o presión en senos paranasales. El salto de gravedad llega cuando hay dificultad para respirar, silbidos, opresión torácica, o si la tos se vuelve persistente y limita la actividad: ahí el escenario se parece más al asma mal controlada y conviene revisar el tratamiento.

Los expertos insisten en una idea simple: el mejor control no se improvisa en el pico. Si cada año pasa lo mismo, el plan se prepara antes, cuando empiezan las primeras curvas de polen. Para quien sufre alergia, la diferencia entre llevar los síntomas de forma regular y no poder salir suele depender de dos cosas: saber a qué es alérgico y entender qué semanas se disparan los pólenes en su zona.