La falta de alergólogos agrava la atención en plena temporada alta en Sevilla

Sevilla afronta el inicio de la temporada alta de alergias respiratorias con un problema estructural que vuelve a situarse en primer plano: la falta de alergólogos en la sanidad pública. En plena escalada de los niveles de polen, la escasez de especialistas tensiona consultas y retrasa diagnósticos y tratamientos en una provincia donde miles de pacientes dependen de una atención altamente especializada.

La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) lleva meses alertando de una situación que considera crítica. Andalucía cuenta con una ratio media de 0,44 alergólogos por cada 50.000 habitantes, menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece al menos un especialista por cada 50.000 habitantes. Ninguna provincia andaluza alcanza ese estándar.

En Sevilla, la presión asistencial es especialmente visible en hospitales de referencia como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que dispone de siete alergólogos para más de un millón de habitantes. La falta de relevo generacional y la escasa oferta de plazas en las últimas Ofertas de Empleo Público –siete para toda Andalucía en la convocatoria más reciente– agravan un déficit que arrastra más de una década sin planificación sostenida.

"La sobrecarga asistencial es insostenible y repercute directamente en el aumento de los tiempos de espera para consultas y pruebas diagnósticas", advierte la presidenta de Alergosur, Carmen Rondón. Según explica, estas demoras dificultan un abordaje precoz y adecuado de patologías que, en muchos casos, son crónicas y pueden llegar a ser graves, como el asma o la anafilaxia.

Además, un porcentaje significativo de los actuales especialistas alcanzará la edad de jubilación en los próximos dos a cuatro años sin que exista un plan específico de sustitución, lo que podría empeorar aún más la atención en Sevilla si no se amplían plazas MIR y contratos estructurales.

Primavera intensa para los alérgicos

Este escenario coincide con un episodio especialmente intenso de polinización. Las lluvias y fenómenos tormentosos del invierno, seguidos de un ascenso térmico brusco, han favorecido el crecimiento y la polinización abrupta de las cupresáceas. El resultado ya se percibe en consultas y urgencias, donde aumentan los casos de rinoconjuntivitis y asma.

Según explica Pilar Lara de la Rosa, facultativa especialista del Hospital Universitario Virgen Macarena y miembro del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, el fenómeno ha provocado una concentración muy elevada en pocos días.

Aunque la polinización del ciprés es habitual en estas fechas, este año el fenómeno ha sido "abrupto". En pocos días se han alcanzado niveles muy elevados en la provincia y en otras zonas andaluzas.

De hecho, la estación aerobiológica del Hospital del Tomillar registró el pasado 16 de febrero un pico de 655 granos de polen de ciprés por metro cúbico de aire, muy por encima del umbral reactivo, situado en 135 granos/m³. Es decir, casi cinco veces más del nivel a partir del cual los pacientes sensibilizados comienzan a presentar síntomas.

En la estación del Virgen Macarena se detectan desde mediados de febrero niveles moderados con previsión de aumento si continúan las temperaturas elevadas y el viento, factores que favorecen la dispersión. La polinización es fluctuante, lo que explica la variabilidad diaria de los síntomas.

El episodio del ciprés es sólo el primer aviso. Las abundantes lluvias invernales han favorecido el crecimiento vegetal y anticipan una primavera intensa en Sevilla. En las próximas semanas comenzarán las polinizaciones del plátano de sombra, el olivo y las gramíneas, siendo estos dos últimos los principales responsables de la alergia primaveral en la provincia.

En un contexto de aumento progresivo de la prevalencia de enfermedades alérgicas, que afectan al 25% de la población urbana andaluza, la combinación de alta carga ambiental y déficit estructural de especialistas configura un escenario preocupante.

Alergosur insiste en la necesidad urgente de redimensionar plantillas según población, incrementar plazas de formación MIR, reforzar la contratación en provincias deficitarias y diseñar un plan de relevo ante las jubilaciones inminentes.