Betis-Sevilla: 394 policías nacionales garantizarán la seguridad en el primer derbi en la Cartuja

La Policía Nacional desplegará 394 agentes en el primer derbi sevillano que se dispute en el Estadio de La Cartuja, previsto para el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, presidió la Junta de Seguridad celebrada en la sede de la Subdelegación, donde se coordinó el dispositivo especial para el encuentro entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC. El carácter histórico de este derbi, al ser el primero disputado fuera de los estadios habituales, ha motivado un despliegue policial sin precedentes en la ciudad.

El subdelegado explicó que "este encuentro es el primer derbi que tiene lugar en La Cartuja, lo que confiere al evento de una atención especial y novedades en materia de seguridad". Toscano subrayó que "el despliegue responde tanto al carácter de alto riesgo del partido como al escenario extraordinario de La Cartuja", haciendo referencia a las particularidades logísticas del recinto. El dispositivo de seguridad estará compuesto por diez unidades operativas especializadas, que se distribuirán estratégicamente tanto dentro como fuera del estadio. Entre las unidades participantes destacan la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Unidad de Guías Caninos.

Estos efectivos utilizarán videocámaras de funciones preventivas por motivos de seguridad, permitiendo la monitorización en tiempo real de todos los accesos y zonas sensibles del estadio. La coordinación entre las diferentes fuerzas del orden resulta fundamental para garantizar el normal desarrollo del evento deportivo, clasificado como de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Dispositivo de seguridad privada y sanitaria en el estadio

El Real Betis Balompié, como club organizador del evento, ha contratado un total de 288 vigilantes de seguridad y 169 auxiliares que complementarán el trabajo de las fuerzas del orden. Este personal privado se encargará de gestionar los accesos, revisar las entradas y controlar el comportamiento de los aficionados en las gradas. La colaboración entre seguridad pública y privada constituye uno de los pilares fundamentales del dispositivo.

En cuanto a los recursos sanitarios, el estadio contará con 5 médicos, 8 enfermeros diplomados universitarios (DUE's), 24 profesionales de transporte médico y 4 ambulancias completamente equipadas. Esta cobertura sanitaria permitirá atender cualquier emergencia médica que pueda producirse durante la celebración del encuentro. Los servicios de salud estarán estratégicamente ubicados en diferentes puntos del recinto para reducir los tiempos de respuesta.

Actuación policial en cuatro fases operativas

"La labor de la Policía Nacional se extenderá no solo durante el encuentro, sino también en las jornadas previas y posteriores", destacó Toscano al término de la reunión de coordinación. El dispositivo policial se dividirá en cuatro fases diferenciadas, que comenzarán el sábado 28 de febrero y se extenderán hasta horas después de la finalización del partido.

Durante las jornadas previas, los agentes se desplegarán en los puntos calientes donde se prevé la presencia de grupos ultras de ambos equipos. Esta vigilancia preventiva busca detectar y neutralizar cualquier intento de altercado antes de que se materialice. La Brigada Provincial de Información jugará un papel crucial en esta fase, identificando a los aficionados con antecedentes de comportamiento violento.

Se reforzará especialmente la vigilancia en los alrededores del estadio, los hoteles de concentración de ambos equipos y las rutas para los desplazamientos hasta su llegada al recinto. Estas zonas se consideran especialmente sensibles por ser lugares donde tradicionalmente se han producido enfrentamientos entre aficionados radicales.

Durante la celebración del partido, la Policía Nacional mantendrá un control permanente tanto en el interior como en el exterior del estadio. Las unidades montadas de la Policía patrullarán las inmediaciones para disuadir cualquier comportamiento violento, mientras que los agentes en el interior velarán por el cumplimiento de las normas de seguridad y convivencia.

¿Cómo afectará el dispositivo al tráfico en Sevilla?

Las autoridades de tráfico prevén importantes afecciones a la movilidad en Sevilla durante las horas previas y posteriores al encuentro. Se recomienda a los ciudadanos que no acudan al partido evitar los desplazamientos por las zonas próximas al estadio, especialmente por la SE-30 y los accesos a la Isla de la Cartuja. La Dirección General de Tráfico difundirá información actualizada a través de sus redes sociales y paneles informativos en las principales vías de acceso.

Se han establecido itinerarios alternativos para facilitar la circulación de los servicios de emergencia y garantizar que, en caso necesario, puedan acceder rápidamente al estadio. La coordinación entre los diferentes cuerpos policiales permitirá gestionar de forma eficiente los flujos de tráfico y minimizar las molestias a los ciudadanos que no participen en el evento deportivo.