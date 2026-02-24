Este es el motivo por el que el Sevilla FC ha decidido no realizar entrenamiento a puertas abiertas antes del derbi

Si hay una cosa clara sobre el Gran Derbi es que no se trata de un partido más. Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié se verán las caras por segunda vez esta temporada en un duelo marcado por lo emocional y la disparidad en ambas instituciones, con los nervionenses peleando por la permanencia y los heliopolitanos afianzándose en la quinta plaza. Tras el anuncio del cuadro verdiblanco de que este sábado se realizaría un entrenamiento a puertas abiertas, muchos aficionados sevillistas esperaban que su equipo respondiese igual, aunque en esta ocasión no se ha dado el caso.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, los estamentos conjunto blanquirrojo priman la tranquilidad en una semana donde hay que medir muy bien los pasos que se dan para no desequilibrar la balanza de las emociones. Matías Almeyda y su equipo de trabajo, que buscan su particular 'vendetta' tras el derbi de la ida donde el Real Betis se llevó el gato al agua gracias a los goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira, prepararán el choque con la calma que se antoja necesaria, además de realizar una sesión más completa en la víspera del encuentro.